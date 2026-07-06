Российский бренд Evolute впервые показал новый электрокар i-Sky — модель будут производить в Липецкой области

Российский бренд Evolute показал новый электрический кроссовер i-Sky на международной промышленной выставке «Иннопром», сообщает Autonews.ru. Производство модели начнётся уже в августе 2026 года на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области. Новинка получила электромотор мощностью 218 л.с. и запас хода до 424 км при полностью заряженном аккумуляторе.

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Электромобиль оборудован системой кругового обзора и панорамной крышей

У нового кроссовера i-Sky полностью светодиодная оптика, скрытые ручки дверей с электроприводом, двухцветные 19-дюймовые колёса из лёгкого сплава и задний спойлер. Кроме того, электромобиль оборудован:

панорамной крышей,

сиденьями из экокожи,

беспроводной зарядкой для мобильных устройств,

электроприводом крышки багажника,

системой кругового обзора.

На водительском месте установлены электрорегулировки кресла по шести направлениям, а руль можно настроить как по высоте, так и по вылету. В электрокаре установлены два экрана — цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и мультимедийный дисплей размером 14,6 дюйма.

Электрокар разгоняется до 100 км/ч за 8 секунд

Кроссовер оснащён электродвигателем мощностью 218 л.с. На разгон до 100 км/ч машине требуется 8 секунд.

При подключении к станции быстрой зарядки уровень заряда можно увеличить с 30 до 80% за 28 минут. Производитель заявляет запас хода до 424 км без подзарядки. Источником питания служит литий-железо-фосфатный аккумулятор ёмкостью 62 кВт·ч с жидкостной системой охлаждения.

Для эксплуатации в России предусмотрели дополнительную защиту

Модель оснащена:

шестью подушками безопасности,

системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС — в случае аварии автоматически передаёт данные в службы спасения,

системой ABS — не даёт колёсам заблокироваться при резком торможении,

системой ESP — предотвращает заносы и боковое скольжение автомобиля,

ассистентом экстренного торможения,

системой помощи при начале движения на подъёме.

Производитель также подготовил для автомобиля зимний пакет. В него входят подогрев передних сидений, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал, которые дополнительно оснащены функцией автоматического складывания.

Для повышения стойкости к эксплуатации кузов прошёл катодную оцинковку и дополнительную антикоррозионную обработку.

Контекст

В июне 2026 года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta — за месяц было реализовано 11,3 тыс. машин. Среди иностранных брендов лидером оказался Haval Jolion с результатом 7870 автомобилей, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошёл Tenet T7 с 6798 проданными машинами.

Lada Granta — лидер по продажам на авторынке в России в июне 2026-го: среди иномарок на первом месте Haval Jolion За месяц проданы 11,3 тыс. автомобилей семейства Granta Читайте также

По итогам первого полугодия самый высокий рост продаж среди лидеров рынка показал Haval Jolion (+38,6%), а сильнее всего показатель упал у Lada Vesta (−35,3%). Всего в июне в России было продано 116,3 тыс. новых легковых автомобилей — на 29% больше, чем годом ранее.