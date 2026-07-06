Российский бренд Evolute впервые показал новый электрокар i-Sky — модель будут производить в Липецкой области

Российский бренд Evolute впервые показал новый электрокар i-Sky — модель будут производить в Липецкой областиСтоимость автомобиля пока что неизвестна
Российский бренд Evolute показал новый электрический кроссовер i-Sky на международной промышленной выставке «Иннопром», сообщает Autonews.ru. Производство модели начнётся уже в августе 2026 года на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области. Новинка получила электромотор мощностью 218 л.с. и запас хода до 424 км при полностью заряженном аккумуляторе.
Электромобиль оборудован системой кругового обзора и панорамной крышей
У нового кроссовера i-Sky полностью светодиодная оптика, скрытые ручки дверей с электроприводом, двухцветные 19-дюймовые колёса из лёгкого сплава и задний спойлер. Кроме того, электромобиль оборудован:
- панорамной крышей,
- сиденьями из экокожи,
- беспроводной зарядкой для мобильных устройств,
- электроприводом крышки багажника,
- системой кругового обзора.
На водительском месте установлены электрорегулировки кресла по шести направлениям, а руль можно настроить как по высоте, так и по вылету. В электрокаре установлены два экрана — цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и мультимедийный дисплей размером 14,6 дюйма.
Электрокар разгоняется до 100 км/ч за 8 секунд
Кроссовер оснащён электродвигателем мощностью 218 л.с. На разгон до 100 км/ч машине требуется 8 секунд.
При подключении к станции быстрой зарядки уровень заряда можно увеличить с 30 до 80% за 28 минут. Производитель заявляет запас хода до 424 км без подзарядки. Источником питания служит литий-железо-фосфатный аккумулятор ёмкостью 62 кВт·ч с жидкостной системой охлаждения.
Для эксплуатации в России предусмотрели дополнительную защиту
Модель оснащена:
- шестью подушками безопасности,
- системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС — в случае аварии автоматически передаёт данные в службы спасения,
- системой ABS — не даёт колёсам заблокироваться при резком торможении,
- системой ESP — предотвращает заносы и боковое скольжение автомобиля,
- ассистентом экстренного торможения,
- системой помощи при начале движения на подъёме.
Производитель также подготовил для автомобиля зимний пакет. В него входят подогрев передних сидений, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал, которые дополнительно оснащены функцией автоматического складывания.
Для повышения стойкости к эксплуатации кузов прошёл катодную оцинковку и дополнительную антикоррозионную обработку.
Контекст
В июне 2026 года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta — за месяц было реализовано 11,3 тыс. машин. Среди иностранных брендов лидером оказался Haval Jolion с результатом 7870 автомобилей, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошёл Tenet T7 с 6798 проданными машинами.
По итогам первого полугодия самый высокий рост продаж среди лидеров рынка показал Haval Jolion (+38,6%), а сильнее всего показатель упал у Lada Vesta (−35,3%). Всего в июне в России было продано 116,3 тыс. новых легковых автомобилей — на 29% больше, чем годом ранее.