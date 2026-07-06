Правительство компенсирует российским компаниям переход на отечественное ПО — предприятиям вернут до 50% затрат

С 2026 года в России внедряют механизм поддержки перехода компаний на отечественный софт, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. По словам политика, предприятиям могут компенсировать до половины затрат на закупку и внедрение российского ПО. Инициатива поможет обеспечить конкурентоспособность наукоёмких секторов.

Отечественное ПО определит суверенитет российской промышленности

По словам Михаила Мишустина, отечественные системы проектирования и инженерное ПО являются определяющим фактором промышленного суверенитета. Чтобы ускорить переход на отечественный индустриальный софт, с 2026 года в России запускается новый механизм поддержки, который позволяет компенсировать до половины затрат на его закупку и внедрение.

Как отметил глава российского правительства, цель этой меры — «обеспечить конкурентоспособность отечественных наукоёмких секторов».

Эффективность предприятий всё сильнее зависит от данных и алгоритмов

Также Михаил Мишустин рассказал, что ещё одним стратегическим ресурсом промышленности становятся растущие массивы данных, которые используют для повышения качества работы.

Новый подход меняет приоритеты: теперь эффективность предприятий определяется не только станками, но и алгоритмами, которые позволяют оптимизировать процессы и прогнозировать сбои.