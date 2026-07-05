Каждый пятый россиянин работает во время отдыха — коллеги не замечают «отпускные» аватарки в соцсетях

Каждый пятый трудоустроенный россиянин продолжает работать в отпуске и постоянно остаётся на связи с коллегами, выяснили аналитики hh.ru и сервиса онлайн-бронирования Островок. Ещё 24% периодически подключаются к рабочим задачам по собственному желанию. При этом популярный способ отгородиться от коллег — поставить «отпускную» аватарку в соцсетях — работает лишь в трети случаев.

Чаще других на связи остаются сотрудники автобизнеса, топ-менеджеры и работники медиа

Труднее всего отвлечься от работы представителям автомобильного бизнеса — 33% из них остаются на постоянной связи во время отдыха. Следом идут высший и средний менеджмент, а также работники сферы искусства и медиа — у каждой из этих групп показатель составил 28%.

Полностью отключиться от рабочих вопросов удаётся 57% опрошенных. Чаще всего это получается у:

работников добывающей отрасли — 68%;

медицинских работников — 67%;

рабочего персонала — 65%;

IT-специалистов — 65%.

В каждой пятой компании рабочие письма во время отпуска считаются нормой

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отметила, что в большинстве российских компаний не принято писать во время отпуска. Однако 23% опрошенных сообщили, что у них считается нормой быть на связи на отдыхе.

При этом 31% отметили, что коллеги и руководство могут написать, но лишь по самым срочным вопросам, 7% — что сообщения бывают, но быстрый ответ не требуется. Ещё 22% говорят, что всё зависит от конкретного руководителя и команды — единой практики в компании нет.

63% россиян никогда не ставили «отпускные» аватарки в соцсетях

Чтобы коллеги реже отвлекали от отдыха, часть россиян меняет фото профиля в соцсетях на «отпускное». Регулярно так делают 8% опрошенных, ещё 21% — только в особых случаях, например во время долгой поездки. Большинство — 63% — никогда не меняли своё фото и не планируют это делать в будущем.

«Отпускные» аватарки чаще других устанавливают представители:

автобизнеса — 17%;

маркетинга, туризма и общепита — по 12%;

топ-менеджмента — 11%.

Правда, как отмечают аналитики, эффективность метода оказалась невысокой. Среди тех, кто хотя бы иногда ставил специальное фото, лишь треть отметили, что это помогло сократить число сообщений от коллег. Полностью перестают беспокоить только 9% пользователей, ещё 25% пишут значительно реже.

В 30% случаев «отпускная» аватарка не даёт никакого эффекта — коллеги все равно продолжают писать и звонить.