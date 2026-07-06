Банки договорились честно информировать клиентов об условиях вкладов — к меморандуму присоединились 7 организаций

Крупнейшие российские банки договорились отказаться от практик, которые могут вводить клиентов в заблуждение при информировании об условиях вкладов, сообщают «Ведомости». Меморандум уже подписали крупнейшие игроки рынка, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк и Совкомбанк, а также банки «Хлынов» и «Урал ФД».

Меморандум запрещает банкам рекламировать максимальную ставку по вкладам без указания условий её получения

«Меморандум добросовестного информирования потребителей об условиях вкладов» представил президент Ассоциации банков России Денис Липаев на Финансовом конгрессе ЦБ. Документ разработан совместно с Банком России, ФАС и заинтересованными кредитными организациями.

Меморандум вводит конкретные ограничения на подачу информации о вкладах:

нельзя рекламировать максимальную ставку по вкладам, не раскрывая условия её получения;

нельзя использовать графические приёмы, которые визуально выделяют выгоду и скрывают ограничения: например, крупный шрифт для ставки и мелкий — для условий вроде необходимости оформить страховку или купить допуслуги;

нельзя автоматически проставлять на сайте за клиента галочки, отображающие более выгодные условия;

вся информация о доходности и условиях её получения должна размещаться на одной странице сайта;

изменения ставки в течение срока депозита должны раскрываться полностью.

Отдельно в документе унифицируются требования к «витрине продуктов» — части сайта, которую клиент видит первой. На ней должен быть размещён только структурированный список продуктов со ссылками на страницы с подробным описанием каждого — без попыток выдать один продукт за другой.

Подписавшие меморандум банки обещают отказаться от любых уловок при продвижении вкладов

Основная цель соглашения — корректно доносить условия по вкладам и накопительным счетам уже на самом раннем этапе взаимодействия с клиентом, пояснил представитель ВТБ в комментарии «Ведомостям». Это даёт пользователям возможность сразу просчитать полную доходность от вложенных средств, сравнить продукты между собой и выбрать наиболее подходящий вариант.

Вице-президент Сбербанка Анна Попова подчеркнула, что банки-участники подтверждают отказ от любых уловок, способных ввести человека в заблуждение. Представитель Совкомбанка добавил, что документ основан на требованиях законодательства и рекомендациях ЦБ и ФАС — значит, его соблюдение исключает риск претензий со стороны регуляторов.

ОТП банк также рассматривает возможность присоединения к меморандуму. Банк Дом.РФ оценил документ положительно: по словам зампреда правления Алексея Косякова, меморандум будет способствовать снижению рисков недопонимания условий вкладов и повышению качества коммуникации с клиентами.

Контекст

После снижения ключевой ставки ЦБ до 14,5% в апреле 2026 года крупнейшие банки пересмотрели условия по депозитам. ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк и Совкомбанк снизили ставки по вкладам и накопительным счетам.

Доходность трёхмесячных вкладов в топ-10 банков снизилась в среднем на 0,42%, полугодовых — на 0,14%, годовых — на 0,17%. При этом максимальные ставки по отдельным продуктам всё ещё достигают 13–14,5% годовых.

На этом фоне спрос на онлайн-вклады в I квартале 2026 года упал на 17% год к году. Средняя сумма вклада выросла почти вдвое — до 734 тыс. рублей.