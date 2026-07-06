В России с 1 июля изменились правила выплаты премий — бизнес должен чётко прописать условия получения бонусов

С 1 июля 2026 года в России вступили в силу новые правила выплаты премий сотрудникам. Теперь работодатели обязаны подробно закреплять порядок начисления бонусов во внутренних документах и уведомлять об этом работников. Кроме того, размер депремирования больше не сможет превышать 20% месячной зарплаты сотрудника.

Разовые премии — на усмотрение работодателя

Раньше размер и выплата премии во многом зависели от решения работодателя. Теперь стимулирующие бонусы должны начисляться по заранее установленным правилам: компании обязаны определить условия получения премий и договориться о них с работниками.

Речь идёт только о системных выплатах, связанных с результатами труда. Разовые премии к праздникам, юбилеям или другим событиям по-прежнему остаются на усмотрение работодателя.

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Расплывчатые формулировки условий премий теперь незаконны

Согласно новым требованиям, порядок выплаты премий должен быть зафиксирован в локальных нормативных актах, коллективном договоре или трудовом договоре с работником. В документах необходимо определить:

виды премий,

размеры выплат или порядок их расчёта,

периодичность начисления,

конкретные показатели, при достижении которых сотрудник получает премию.

Расплывчатые формулировки, позволяющие выплачивать или не выплачивать премии исключительно по решению руководства, больше не соответствуют законодательству.

Депремировать можно только в тот месяц, когда сотрудник совершил проступок

Поправки в Трудовой кодекс также устанавливают новые правила применения дисциплинарных мер, связанных с премиями.

Если работодатель принимает решение уменьшить стимулирующие выплаты из-за дисциплинарного проступка сотрудника, снижение может распространяться только на тот месяц, в котором было допущено нарушение.

Кроме того, закон ограничивает размер финансовых последствий: совокупное уменьшение выплат не должно превышать 20% месячного дохода сот рудника.

За игнорирование новых требований — административная ответственность

После вступления изменений в силу 1 июля работодателям необходимо обновить положения о премировании и другие внутренние документы.

При отсутствии чётко прописанных условий выплаты премий работник сможет оспорить решение работодателя в судебном порядке. Кроме того, игнорирование новых требований может повлечь административную ответственность по статье 5.27 КоАП РФ.