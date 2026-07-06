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В России с 1 июля изменились правила выплаты премий — бизнес должен чётко прописать условия получения бонусов

Изменения касаются только регулярных выплат — разовых вознаграждений в честь праздников новые требования не коснутся
06 июля 2026, 16:35
Время прочтения 2 минуты
Девушка поймала ботинок на удочку
Деньги
Россия
Автор:
Анастасия Черкесова

С 1 июля 2026 года в России вступили в силу новые правила выплаты премий сотрудникам. Теперь работодатели обязаны подробно закреплять порядок начисления бонусов во внутренних документах и уведомлять об этом работников. Кроме того, размер депремирования больше не сможет превышать 20% месячной зарплаты сотрудника.

Разовые премии — на усмотрение работодателя

Раньше размер и выплата премии во многом зависели от решения работодателя. Теперь стимулирующие бонусы должны начисляться по заранее установленным правилам: компании обязаны определить условия получения премий и договориться о них с работниками.

Речь идёт только о системных выплатах, связанных с результатами труда. Разовые премии к праздникам, юбилеям или другим событиям по-прежнему остаются на усмотрение работодателя.

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Расплывчатые формулировки условий премий теперь незаконны

Согласно новым требованиям, порядок выплаты премий должен быть зафиксирован в локальных нормативных актах, коллективном договоре или трудовом договоре с работником. В документах необходимо определить:

  • виды премий,
  • размеры выплат или порядок их расчёта,
  • периодичность начисления,
  • конкретные показатели, при достижении которых сотрудник получает премию.

Расплывчатые формулировки, позволяющие выплачивать или не выплачивать премии исключительно по решению руководства, больше не соответствуют законодательству.

Депремировать можно только в тот месяц, когда сотрудник совершил проступок

Поправки в Трудовой кодекс также устанавливают новые правила применения дисциплинарных мер, связанных с премиями.

Если работодатель принимает решение уменьшить стимулирующие выплаты из-за дисциплинарного проступка сотрудника, снижение может распространяться только на тот месяц, в котором было допущено нарушение.

Кроме того, закон ограничивает размер финансовых последствий: совокупное уменьшение выплат не должно превышать 20% месячного дохода сот рудника.

За игнорирование новых требований — административная ответственность

После вступления изменений в силу 1 июля работодателям необходимо обновить положения о премировании и другие внутренние документы.

При отсутствии чётко прописанных условий выплаты премий работник сможет оспорить решение работодателя в судебном порядке. Кроме того, игнорирование новых требований может повлечь административную ответственность по статье 5.27 КоАП РФ.

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