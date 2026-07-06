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Каждый третий россиянин продолжает работать во время болезни: основная причина — страх потери дохода

Большинство работников проводят на больничном меньше недели
06 июля 2026, 12:42
Время прочтения 2 минуты
Сотрудник чихает на работе
Карьера
Россия
Тренды
Автор:
Анастасия Черкесова

За последний год 30% работающих россиян ни разу не оформляли больничный — даже во время болезни, сообщают СберСтрахование и Работа.ру. Чаще всего сотрудники продолжают работать, чтобы не потерять часть зарплаты и не прерывать рабочие процессы. Большинство тех, кто всё же берёт больничный, возвращается к работе менее чем через неделю.

41% россиян оформляли больничный только один раз за год

Исследование показало, что в большинстве случаев россияне оформляли больничный не чаще нескольких раз в год:

  • 41% — один больничный за последние 12 месяцев,
  • 26% — от двух до четырёх больничных,
  • 3% — более четырёх больничных.

Чаще всего россияне отказываются от больничного из-за финансовых и организационных факторов:

  • 40% — не хотели терять часть дохода,
  • 38% — предпочитали не прерывать работу, если болезнь не казалась серьёзной,
  • 22% — не могли передать свои обязанности коллегам,
  • 16% — сталкивались с трудностями при записи к врачу или длительным ожиданием приёма.

Чаще всего россияне берут больничный на 4–7 дней

36% россиян чаще всего восстанавливаются на больничном 4–7 дней. 20% сообщили, что обычно отсутствуют на работе от 8–14 дней. Только 8% отметили, что им хватает трёх дней или меньшего срока.

Чаще всего причиной оформления больничного становятся острые респираторные вирусные инфекции — их указали 59% участников исследования. Также среди наиболее распространённых причин оказались:

  • 18% — травмы,
  • 13% — заболевания нервной системы,
  • 10% — болезни желудочно-кишечного тракта,
  • 9% — заболевания сердечно-сосудистой системы,
  • 5% — необходимость ухаживать за заболевшим родственником.

Контекст

Ранее SuperJob провёл исследование, в котором выяснил, что женщины выходят на работу, даже если болеют, чаще мужчин (51% против 44% мужчин). Сотрудники с доходом до 80 тыс. рублей в месяц более склонны отказываться от больничных, чем те, кто зарабатывает свыше 150 тыс. рублей (51% против 42%)

Почти половина россиян не хотят брать больничный: 73% работодателей не компенсируют сотрудникам потерю дохода
Почти половина россиян не хотят брать больничный: 73% работодателей не компенсируют сотрудникам потерю дохода
В 2025 году 47% россиян не брали больничный во время болезни
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По данным опроса, 73% работодателей не доплачивают сотрудникам сверх установленного государством пособия по больничному. Лишь 11% компаний компенсируют часть потерянного дохода. Многие работодатели лишь предлагают сотрудникам возможность работать удалённо во время болезни.

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