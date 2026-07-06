Каждый третий россиянин продолжает работать во время болезни: основная причина — страх потери дохода

Каждый третий россиянин продолжает работать во время болезни: основная причина — страх потери доходаБольшинство работников проводят на больничном меньше недели
За последний год 30% работающих россиян ни разу не оформляли больничный — даже во время болезни, сообщают СберСтрахование и Работа.ру. Чаще всего сотрудники продолжают работать, чтобы не потерять часть зарплаты и не прерывать рабочие процессы. Большинство тех, кто всё же берёт больничный, возвращается к работе менее чем через неделю.
41% россиян оформляли больничный только один раз за год
Исследование показало, что в большинстве случаев россияне оформляли больничный не чаще нескольких раз в год:
- 41% — один больничный за последние 12 месяцев,
- 26% — от двух до четырёх больничных,
- 3% — более четырёх больничных.
Чаще всего россияне отказываются от больничного из-за финансовых и организационных факторов:
- 40% — не хотели терять часть дохода,
- 38% — предпочитали не прерывать работу, если болезнь не казалась серьёзной,
- 22% — не могли передать свои обязанности коллегам,
- 16% — сталкивались с трудностями при записи к врачу или длительным ожиданием приёма.
Чаще всего россияне берут больничный на 4–7 дней
36% россиян чаще всего восстанавливаются на больничном 4–7 дней. 20% сообщили, что обычно отсутствуют на работе от 8–14 дней. Только 8% отметили, что им хватает трёх дней или меньшего срока.
Чаще всего причиной оформления больничного становятся острые респираторные вирусные инфекции — их указали 59% участников исследования. Также среди наиболее распространённых причин оказались:
- 18% — травмы,
- 13% — заболевания нервной системы,
- 10% — болезни желудочно-кишечного тракта,
- 9% — заболевания сердечно-сосудистой системы,
- 5% — необходимость ухаживать за заболевшим родственником.
Контекст
Ранее SuperJob провёл исследование, в котором выяснил, что женщины выходят на работу, даже если болеют, чаще мужчин (51% против 44% мужчин). Сотрудники с доходом до 80 тыс. рублей в месяц более склонны отказываться от больничных, чем те, кто зарабатывает свыше 150 тыс. рублей (51% против 42%)
По данным опроса, 73% работодателей не доплачивают сотрудникам сверх установленного государством пособия по больничному. Лишь 11% компаний компенсируют часть потерянного дохода. Многие работодатели лишь предлагают сотрудникам возможность работать удалённо во время болезни.