Каждый третий россиянин продолжает работать во время болезни: основная причина — страх потери дохода

За последний год 30% работающих россиян ни разу не оформляли больничный — даже во время болезни, сообщают СберСтрахование и Работа.ру. Чаще всего сотрудники продолжают работать, чтобы не потерять часть зарплаты и не прерывать рабочие процессы. Большинство тех, кто всё же берёт больничный, возвращается к работе менее чем через неделю.

41% россиян оформляли больничный только один раз за год

Исследование показало, что в большинстве случаев россияне оформляли больничный не чаще нескольких раз в год:

41% — один больничный за последние 12 месяцев,

26% — от двух до четырёх больничных,

3% — более четырёх больничных.

Чаще всего россияне отказываются от больничного из-за финансовых и организационных факторов:

40% — не хотели терять часть дохода,

38% — предпочитали не прерывать работу, если болезнь не казалась серьёзной,

22% — не могли передать свои обязанности коллегам,

16% — сталкивались с трудностями при записи к врачу или длительным ожиданием приёма.

Чаще всего россияне берут больничный на 4–7 дней

36% россиян чаще всего восстанавливаются на больничном 4–7 дней. 20% сообщили, что обычно отсутствуют на работе от 8–14 дней. Только 8% отметили, что им хватает трёх дней или меньшего срока.

Чаще всего причиной оформления больничного становятся острые респираторные вирусные инфекции — их указали 59% участников исследования. Также среди наиболее распространённых причин оказались:

18% — травмы,

13% — заболевания нервной системы,

10% — болезни желудочно-кишечного тракта,

9% — заболевания сердечно-сосудистой системы,

5% — необходимость ухаживать за заболевшим родственником.

Контекст

Ранее SuperJob провёл исследование, в котором выяснил, что женщины выходят на работу, даже если болеют, чаще мужчин (51% против 44% мужчин). Сотрудники с доходом до 80 тыс. рублей в месяц более склонны отказываться от больничных, чем те, кто зарабатывает свыше 150 тыс. рублей (51% против 42%)

Почти половина россиян не хотят брать больничный: 73% работодателей не компенсируют сотрудникам потерю дохода В 2025 году 47% россиян не брали больничный во время болезни Читайте также

По данным опроса, 73% работодателей не доплачивают сотрудникам сверх установленного государством пособия по больничному. Лишь 11% компаний компенсируют часть потерянного дохода. Многие работодатели лишь предлагают сотрудникам возможность работать удалённо во время болезни.