Каждый четвёртый россиянин готов взять кредит ради ЧМ по футболу — поездку оценивают в 200 тыс. ₽

Почти половина россиян — 48% — готова потратить на поездку на чемпионат мира по футболу более 200 тыс. рублей, сообщается в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру» и сервиса бронирования путешествий Onlinetours. При этом 26% опрошенных согласны оформить кредит или рассрочку ради путешествия. Каждый второй стремится поехать на чемпионат мира в 2030 году.

Лишь 7% россиян готовы потратить на поездку 500 тысяч рублей

По данным опроса, россияне готовы потратить на поездку на ЧМ по футболу:

200–300 тыс. рублей — 26% опрошенных;

до 500 тыс. рублей — 15%;

свыше 500 тыс. рублей — 7%;

до 200 тыс. рублей — 52%.

Кроме того, 26% россиян готовы оформить кредит или рассрочку ради поездки. Главными мотивами для них стали возможность посетить страну мечты (31%) и шанс попасть на уникальное событие (28%).

42% россиян исключают использование заёмных средств для поездки на спортивное мероприятие.

89% опрошенных хотят поехать на ЧМ ради поддержки любимой сборной

96% опрошенных россиян хотели бы хотя бы раз в жизни посетить крупное международное спортивное событие. Среди главных мотивов для поездки на чемпионат мира респонденты выделили:

поддержку любимой сборной — 89%;

желание увидеть матчи своими глазами — 78%;

открытие новой страны — 71%;

совмещение турнира с отпуском — 68%;

атмосферу мирового футбольного праздника — 63%.

Большинство путешественников не ограничились бы коротким выездом на матч. Более половины — 52% — хотели бы провести в стране проведения чемпионата не менее восьми дней. Каждый четвёртый — 28% — готов путешествовать более десяти дней.

ЧМ-2030 в Испании и Аргентине привлекает россиян больше всего

Более половины россиян — 51% — выбрали бы для поездки чемпионат мира 2030 года. Он пройдёт сразу в нескольких странах: Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Парагвае и Уругвае. Турнир 2026 года в США, Канаде и Мексике интересен лишь 22% участников, а чемпионат мира в Саудовской Аравии 2034 года — 19%.

В топ самых привлекательных стран для посещения на будущих чемпионатах мира вошли:

Аргентина — 76%;

Испания — 72%;

Португалия — 64%;

США — 47%;

Парагвай — 46%;

Уругвай — 42%;

Мексика — 41%;

Марокко — 39%;

Саудовская Аравия — 39%;

Канада — 38%.

Футбол остаётся главным спортивным событием мира

Среди крупнейших международных спортивных событий, которые участники хотели бы увидеть своими глазами, лидирует чемпионат мира по футболу — его хотели бы посетить 78% россиян.

Далее в рейтинге предпочтений расположились:

летние Олимпийские игры — 62%;

чемпионат мира по хоккею — 61%;

зимние Олимпийские игры — 54%;

чемпионат Европы по футболу — 42%;

Формула-1 — 41%;

Лига чемпионов УЕФА — 39%;

финал НБА — 38%;

турнир Большого шлема по теннису — 32%;

Супербоул — 29%.

Контекст

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал в середине июня. Он впервые проходит сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Турнир собрал рекордное количество участников — 48 команд вместо привычных 32.

ЧМ-2030 пройдёт в шести странах на трёх континентах — Европе, Африке и Южной Америке. Саудовская Аравия станет хозяйкой чемпионата мира в 2034 году.