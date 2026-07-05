Каждый четвёртый россиянин готов взять кредит ради ЧМ по футболу — поездку оценивают в 200 тыс. ₽Каждый второй стремится поехать на Кубок в 2030 году
Почти половина россиян — 48% — готова потратить на поездку на чемпионат мира по футболу более 200 тыс. рублей, сообщается в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру» и сервиса бронирования путешествий Onlinetours. При этом 26% опрошенных согласны оформить кредит или рассрочку ради путешествия. Каждый второй стремится поехать на чемпионат мира в 2030 году.
Лишь 7% россиян готовы потратить на поездку 500 тысяч рублей
По данным опроса, россияне готовы потратить на поездку на ЧМ по футболу:
- 200–300 тыс. рублей — 26% опрошенных;
- до 500 тыс. рублей — 15%;
- свыше 500 тыс. рублей — 7%;
- до 200 тыс. рублей — 52%.
Кроме того, 26% россиян готовы оформить кредит или рассрочку ради поездки. Главными мотивами для них стали возможность посетить страну мечты (31%) и шанс попасть на уникальное событие (28%).
42% россиян исключают использование заёмных средств для поездки на спортивное мероприятие.
89% опрошенных хотят поехать на ЧМ ради поддержки любимой сборной
96% опрошенных россиян хотели бы хотя бы раз в жизни посетить крупное международное спортивное событие. Среди главных мотивов для поездки на чемпионат мира респонденты выделили:
- поддержку любимой сборной — 89%;
- желание увидеть матчи своими глазами — 78%;
- открытие новой страны — 71%;
- совмещение турнира с отпуском — 68%;
- атмосферу мирового футбольного праздника — 63%.
Большинство путешественников не ограничились бы коротким выездом на матч. Более половины — 52% — хотели бы провести в стране проведения чемпионата не менее восьми дней. Каждый четвёртый — 28% — готов путешествовать более десяти дней.
ЧМ-2030 в Испании и Аргентине привлекает россиян больше всего
Более половины россиян — 51% — выбрали бы для поездки чемпионат мира 2030 года. Он пройдёт сразу в нескольких странах: Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Парагвае и Уругвае. Турнир 2026 года в США, Канаде и Мексике интересен лишь 22% участников, а чемпионат мира в Саудовской Аравии 2034 года — 19%.
В топ самых привлекательных стран для посещения на будущих чемпионатах мира вошли:
- Аргентина — 76%;
- Испания — 72%;
- Португалия — 64%;
- США — 47%;
- Парагвай — 46%;
- Уругвай — 42%;
- Мексика — 41%;
- Марокко — 39%;
- Саудовская Аравия — 39%;
- Канада — 38%.
Футбол остаётся главным спортивным событием мира
Среди крупнейших международных спортивных событий, которые участники хотели бы увидеть своими глазами, лидирует чемпионат мира по футболу — его хотели бы посетить 78% россиян.
Далее в рейтинге предпочтений расположились:
- летние Олимпийские игры — 62%;
- чемпионат мира по хоккею — 61%;
- зимние Олимпийские игры — 54%;
- чемпионат Европы по футболу — 42%;
- Формула-1 — 41%;
- Лига чемпионов УЕФА — 39%;
- финал НБА — 38%;
- турнир Большого шлема по теннису — 32%;
- Супербоул — 29%.
Контекст
Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал в середине июня. Он впервые проходит сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Турнир собрал рекордное количество участников — 48 команд вместо привычных 32.
ЧМ-2030 пройдёт в шести странах на трёх континентах — Европе, Африке и Южной Америке. Саудовская Аравия станет хозяйкой чемпионата мира в 2034 году.