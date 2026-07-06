Wildberries будет следить за использованием ИИ в отзывах на маркетплейсе — но удалять такой контент не будут

Wildberries первым среди российских маркетплейсов начал тестировать функцию автоматической проверки отзывов, сообщили Russian Business в пресс-службе компании. Алгоритмы будут выявлять следы генеративной обработки на фото и помечать их плашкой «Похоже на ИИ». Это поможет пользователям точнее понимать, как выглядит товар в реальности.

Wildberries поднимет комиссии сразу на несколько категорий товаров с 7 июля — подорожать может 90% ассортимента Точные изменения и обновленные тарифы будут опубликованы 7 июля Читайте также

Метка лишь предупреждает об обработке кадра — но не делает отзыв на 100% фейковым

Плашка «Похоже на ИИ» появится у снимков, где алгоритмы заподозрят какие-либо признаки вмешательства нейросетей.

При этом маркировка вовсе не указывает на недостоверность самого отзыва — алгоритмы лишь укажут на возможную обработку изображения для отзыва. Это поможет клиентам принять взвешенное решение о покупке.

Модерировать или удалять честные отзывы не будут

Wildberries не станет скрывать или удалять отзывы из-за наличия метки «Похоже на ИИ». Как отмечают в компании, новая функция полностью направлена на поддержку прозрачной коммуникации между покупателями и продавцами.

Пока инструмент доступен только части аудитории приложения. В будущем эта технология станет доступна всем пользователям.