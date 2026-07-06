Сбербанк запустит криптокошелёк и цифровой депозитарий — другие игроки рынка тоже готовятся к торгам криптовалютой

Сбербанк запустит криптокошелёк и цифровой депозитарий в приложениях «Сбербанк Онлайн» и «СберИнвестиции», сообщил РБК первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев. Сервисы для хранения и учёта криптоактивов банк намерен запустить уже к 1 декабря 2026 года. Окончательные сроки, по словам Царева, станут известны после публикации финального текста закона о регулировании криптовалют.

Сбербанк может стать посредником для торговли россиян на иностранных криптобиржах

По словам первого заместителя председателя правления «Сбера» Кирилла Царева, окончательные сроки запуска криптосервисов будут понятны после публикации итогового варианта закона «О цифровой валюте и цифровых правах». На скорость запуска кошелька и депозитария повлияет и возможность размещения обновлённых приложений в интернет-магазинах. Кирилл Царев отметил, что пользователи Android могут получить обновление раньше владельцев iPhone.

Директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева заявила, что Банк России обсуждает поправку к законопроекту, открывающую россиянам доступ к иностранным криптобиржам через российских посредников. Сбербанк рассмотрит возможность стать таким посредником, однако окончательное решение будет приниматься с учётом требований регуляторов — как отечественных, так и зарубежных, пояснил Царев.

ВТБ, Т-банк и Мосбиржа также готовят криптосервисы

Сбер — не единственный, кто готовится к выходу на крипторынок. ВТБ также планирует создать собственный цифровой депозитарий, рассказал РБК руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков. Основа для этого уже есть: банк включён в реестр операторов, выпускающих цифровые финансовые активы.

Группа Т-банка претендует на то, чтобы стать первым криптодепозитарием в стране. Исполнительный директор «Т-Технологий» Вячеслав Цыганов в комментарии РБК сообщил, что группа планирует реализовать сервис на базе платформы «Атомайз» — сразу после вступления регулирования в силу. Параллельно криптовалюту планируют продавать через брокера «Т-Инвестиции».

Московская биржа также подтвердила запуск торгов криптовалютой до конца 2026 года — после принятия соответствующего законодательства. Представитель группы Игорь Марич добавил, что полноценный российский рынок цифровых валют начнёт формироваться в 2027 году: участникам потребуется время, чтобы встроить новый продукт в клиентские пути.

Контекст

Законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» Госдума приняла в первом чтении в апреле 2026 года. Финальное голосование по проекту перенесли с 1 июля на конец весенней сессии — 27 июля. Вступление закона в силу сдвинулось на 1 сентября. По данным ЦБ, первые легальные операции с криптовалютой могут запустить уже в ноябре 2026 года.

Закон разрешит торговлю криптовалютой только через лицензированных посредников — биржи, брокеров и цифровые депозитарии. Неквалифицированные инвесторы получат доступ после тестирования, но с лимитом не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Использовать криптовалюту как средство платежа внутри страны по-прежнему будет запрещено.