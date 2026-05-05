Банки снизили ставки по вкладам после снижения ставки ЦБ — сильнее всего упала доходность депозитов на 3 месяца

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых, после чего крупнейшие банки снизили проценты по вкладам и накопительным счетам, сообщает РБК. Изменения затронули все банки из топ–10 по объёму депозитов, причём наиболее заметно снизилась доходность краткосрочных продуктов. Например, проценты по вкладам на три месяца снилизись на 0,42%.

Читайте также: ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% — рынок ожидал большего: эксперты прогнозируют замедление кредитной политики

Сильнее всего упали ставки по трёхмесячным вкладам

Ставки по трёхмесячным депозитам в крупнейших десяти банках снизились на 0,42%. Полугодовые вклады подешевели на 0,14%, годовые — на 0,17%. Средние максимальные проценты по вкладам составили:

на 3 месяца — 13,27%,

на 6 месяцев — 13,11%,

на один год — 12,06%.

По данным маркетплейса Финуслуги, которые приводит РБК, в топ–20 банков средние ставки по вкладам составили:

13,36% на 3 месяца,

12,92% — на полгода,

12,15% — на год.

С момента заседания ЦБ снижение ставок по вкладам варьировалось от 0,13% до 0,32%.

Читайте также: К 30 годам россияне накапливают 500 тыс. рублей на вкладах — при этом чаще других пользуются кредитами

Банки массово пересмотрели условия по продуктам после снижения ключевой ставки

За последние десять дней все крупнейшие игроки объявили о снижении ставок:

ВТБ уменьшил ставки по вкладам на 0,2–0,4%, а по накопительным счетам — на 0,5%,

уменьшил ставки по вкладам на 0,2–0,4%, а по накопительным счетам — на 0,5%, Сбербанк снизил доходность по накопительным счетам и вкладу «Лучший %» на 0,5%,

снизил доходность по накопительным счетам и вкладу «Лучший %» на 0,5%, Альфа-Банк ухудшил условия по счетам на 0,5–1%, по вкладам — на 0,2–1%,

ухудшил условия по счетам на 0,5–1%, по вкладам — на 0,2–1%, Газпромбанк сократил ставки по накопительным счетам на 0,5%,

сократил ставки по накопительным счетам на 0,5%, Т-Банк снизил доходность вкладов на 0,2–0,47%,

снизил доходность вкладов на 0,2–0,47%, Совкомбанк уменьшил ставки по линейке вкладов на 0,3–0,4%.

Максимальные ставки по вкладам в российских банках остаются на уровне 13–14,5%

По состоянию на начало мая максимальные ставки по отдельным продуктам в крупнейших банках варьируются от 13,1% до 14,5% годовых в зависимости от срока и условий, сообщает РБК.

Предложения с самой высокой доходностью, как правило, доступны для новых клиентов или на «новые деньги» и преимущественно на короткие сроки — от двух до шести месяцев. Снижение ставок произошло синхронно с решением регулятора и отражает реакцию банков на изменение денежно-кредитной политики.

Контекст

Снижение ставок привело к падению спроса на вклады: среднее число депозитов на пользователя сократилось с 2 до 1,3 за год. В начале 2026 года клиенты чаще выбирали вклады с капитализацией процентов, тогда как год назад лидировали продукты с ежемесячной выплатой.

Читайте также: Спрос на онлайн-вклады в России упал на 17% в начале 2026 года — интерес к инвестициям в валюту сократился на треть

Самыми популярными сроками остаются:

три месяца — 38%,

полгода — 26%.

Одновременно интерес россиян постепенно смещается к более длинным размещениям — годовым и трёхлетним вкладам. При этом краткосрочные депозиты сохраняют спрос за счёт промоставок с повышенной доходностью.