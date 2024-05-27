В США появится авиалиния для собак

В четверг из Нью-Йорка в Лос-Анджелес отправится первый самолет, где главные пассажиры — собаки, а не сопровождающие их люди. Все билеты на него уже распроданы.

Bark, основанная в 2011 году компания по продаже корма и продукции для собак, в апреле объявила, что запустит новую услугу, ориентированную на братьев меньших.

Это второй в мире авиасервис, который обещает отдать приоритет четвероногим пассажирам — ведь обычные коммерческие рейсы для них могут быть очень неудобны и провоцируют серьезный стресс. Британский чартерный авиаоператор K9 также разрешает питомцам путешествовать рядом с их хозяевами в салоне самолета, а не в клетках в багажном отсеке.

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«Мы рады использовать идеи, которые у нас накопились за годы работы, чтобы создать продукт, который на самом деле в первую очередь ориентирован на собак. Это значительно отличается просто от принятия собак — на земле и в небе», — заявил в апреле сооснователь и CEO Bark Мэтт Микер.

«Мы считаем, что благодаря этой инициативе больше пользователей узнают о миссии и ценностях нашего бренда, больше любителей собак познакомятся с семьей Bark, и мы сможем улучшить жизнь питомцев и их хозяев по всему миру».

Билеты на первый рейс из Нью-Йорка в Лос-Анджелес уже раскуплены, сообщается на сайте Bark. В компании объясняют, что подобные рейсы должны сделать перелеты на длительные расстояния более удобными для собак, которые не помещаются под сидения на коммерческом самолете.

«Слишком часто собак не берут с собой в путешествие, либо они вынуждены лететь запертыми в душной сумке-переноске или переживать стресс в багажном отсеке», — прокомментировала компания, анонсируя новые рейсы.

Bark Air сообщает, что собакам будут оказаны услуги высшего класса. Четвероногие пассажиры смогут даже пообщаться друг с другом в салоне, построенном с учетом особенностей собак.

Животных обслужат как в первом классе: им предложат угощения. шумоподавляющие наушники, напитки по выбору и другие сюрпризы.

Поначалу рейсы будут летать по маршрутам Нью-Йорк — Лос-Анджелес и Нью-Йорк — Лондон. Вскоре будут добавлены и другие направления.

Это недешевая услуга. Рейс в один конец из Нью-Йорка в Лос-Анджелес для собаки и сопровождающего обойдется в $6 тысяч, а из Нью-Йорка в Лондон можно будет прилететь за $8 тысяч.

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Микер согласился с тем, цены завышены, но добавил, что стоимость может снизиться по мере роста спроса.

«Это непомерно дорого для большинства семей, но все равно дешевле, чем большинство вариантов на сегодняшний день. Большинство инновационных продуктов и сервисов начинали так же.

От телевизоров, телефонов, видеомагнитофонов и DVD-проигрывателей до путешествий на поездах, кораблях и самолетах — всё это поначалу стоило очень дорого, до тех пор, пока не повысился спрос. Затем цены были снижены за счет массового обслуживания», — сказал Мэтт Микер.

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