Делимся советами, что делать, если потерялась собака, и какие меры помогут снизить риски.

Собака может убежать, даже если она хорошо воспитана, а хозяин — внимателен и ответственен. Поэтому каждому владельцу важно знать, как действовать в подобной ситуации: где можно найти собаку, как организовать поиски и в каком порядке действовать.

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Не терять время

В первые 24 часа после пропажи самая высокая вероятность найти питомца. Времени на панику нет! Как только вы поняли, что собака потерялась, надо сразу начать действовать.

Не паниковать

Это не только бесполезно, но и опасно, ведь паника расходует ценное время и мешает рационально мыслить. Пропажа собаки — стресс не только для хозяина, но и для питомца, поэтому нужно помочь ему как можно скорее.

Используйте проверенный способ успокоиться: глубоко дышите, закройте глаза, сосредоточьтесь на чем-нибудь и не впадайте в панику. Немедленно приступайте к поиску.

Не винить себя

Собака может убежать, даже если она хорошо воспитана, а хозяин — внимателен и ответственен. Резкие звуки, волнующие запахи или пугающая обстановка заставляют питомца сорваться с поводка, сделать подкоп под забором или перепрыгнуть его.

Не вините себя в потере друга: это бесполезно и тоже отнимает время.

Важно искать не животное, а того, кто видел его последним

В поисках очень полезно обращаться к прохожим. В большинстве случаев они будут рады помочь. Не стесняйтесь, показывайте фотографию и спрашивайте, не видел ли кто-то вашу собаку. Подробно описывайте приметы питомца. Прохожие подскажут, где искать собаку, если встречали ее на улице.

Что делать при пропаже собаки?

Порядок действий при потере животного всегда один и тот же: нужно оповестить о пропаже как можно больше людей (поиск потерявшихся собак часто требует быстро прочесать большую территорию) и обойти те места, куда может устремиться питомец.

Не полагайтесь только на интернет: «сарафанное радио» и бумажные объявления рядом с местом пропажи, могут быть даже эффективнее.

Рассмотрим подробнее, как сообщить о том, что вы ищете собаку.

Как правильно составить объявление

Пожалуй, главное, что нужно сделать, если потерялась собака, — распространить информацию.

Далеко не все используют социальные сети или интернет, поэтому при пропаже питомца рекомендуется расклеить объявления. Можно использовать готовый шаблон из сети или написать произвольный текст.

Что указать в объявлении о пропаже животного:

отличительные черты собаки: породу, размер, цвет шерсти;

фотографию питомца;

кличку или команды, которые знает питомец;

характер животного — например, пугливый или недружелюбный к незнакомцам;

наличие ошейника или шлейки в момент пропажи;

где в последний раз видели собаку;

вознаграждение за помощь или обнаружение животного;

контакты владельцев.

Часто владельцы упоминают особые потребности питомца, например если собака имеет проблемы со здоровьем.

Где расклеивать объявления

Оставьте информацию в видных местах: на специально предназначенных досках и там, где объявление могут увидеть собачники.

Важно: если расклеивать листовки там, где это не положено, их могут сорвать, а вы рискуете получить штраф.

Доски объявлений

Обращайте внимание на другие листовки и объявления. Возможно, кто-то уже нашел собаку и ищет ее хозяина.

Сайты для мониторинга

Несмотря на то, что физические объявления — важная часть поиска, интернет тоже может помочь. Обратите внимание на специализированные сайты, такие как FoundPets.ru и Pet911.ru, а также локальные ресурсы.

Опрашиваем людей

Вооружитесь фотографией пропавшего питомца и опросите прохожих у места, где в последний раз его видели. Кто-нибудь обязательно вам поможет.

Волонтерские организации

Люди, неравнодушные к животным — ваши друзья. Не стесняйтесь обращаться к местным организациям: опытные волонтеры знают, где найти собаку, могут помочь с объявлениями, постами в соцсетях и опросом людей на улице.

Кроме того, иногда добровольцы находят потерянного питомца первыми и заботятся о нем, пока не обнаружат хозяев.

Чем больше людей ищут собаку, тем выше шанс благополучного исхода.

Социальные сети

Обязательно сообщите о потере в местных онлайн-сообществах или публичных каналах в мессенджерах.

Это могут быть:

группа вашего населенного пункта или района,

домовой чат,

сообщество, где собираются местные собачники, или поклонники определенной породы — например, корги или хаски,

приют или паблик, который специализируется на поиске питомцев и хозяев (ищите их по запросам «пропала собака», «потеряшки», «потерялся»).

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Специальные сервисы по поиску домашних животных

Не так давно стали появляться службы, которые помогают искать потерявшихся собак и других питомцев. Они возьмут на себя все этапы, от поиска свидетелей до осмотра окрестностей на дронах. Обязательно проверьте, есть ли у вас в городе подобный сервис.

Приюты, отловы

Часто бездомных собак отлавливают и отправляют в приюты. Поэтому имеет смысл обратиться и туда, оставив приюту свои контактные данные и фотографию собаки.

К сожалению, единого ресурса с данными всех пропавших животных просто нет. Поэтому рекомендуется параллельно распространять информацию и искать питомца на улице.

Где стоит искать собаку на первые сутки

В первые 24 часа животное еще не успело далеко убежать. Где найти собаку, если вы только обнаружили пропажу?

Осмотрите места, где вы часто гуляли, а также другие маршруты, с которыми собака знакома.

Проверьте гаражи и подвалы, где мог бы спрятаться питомец, а также помойки, которые могли бы привлечь его.

Обойдите людные места неподалеку от места пропажи: некоторые животные пытаются найти хозяина в толпе.

Зовите питомца по кличке, чтобы он вас услышал. Даже если собака не сможет к вам подойти, она обязательно подаст голос.

Если животное пропало за городом, для поиска необходимо прочесывать местность: животное могло зацепиться за кусты, упасть в болото или яму.

В первые пару часов после пропажи можно смело заниматься только этим, потому что есть еще шанс нагнать убежавшее животное.

Через два часа после пропажи уже надо писать и расклеивать объявления, как по городу или сельской местности, так и в соцсетях.

Где следует искать животное на вторые и последующие сутки

После первых суток собаку мог кто-то найти и взять на передержку или отправить в приют. Поэтому на вторые и последующие сутки стоит обязательно обратиться в организации помощи животным, а не только опрашивать людей на улице.

Как не попасться мошенникам

К сожалению, несчастный хозяин — хорошая мишень для мошенников. Они могут соврать о находке, попытаться подсунуть другое животное или вымогать деньги. Не переводите вознаграждение, пока не убедитесь, что найденное животное — ваше и требуйте встречи.

Не забывайте, что собака — ваша собственность, и напомните об этом вымогателям.

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Как не допустить пропажу питомца и облегчить его поиски

Даже ответственный хозяин не может предусмотреть все, но в его силах предупредить риски.

Как сделать так, чтобы собака не убежала:

Используйте адресник — жетон с контактами владельца. Лучше прикрепить его не к ошейнику, а к отдельному ремешку: даже если пес сорвется с поводка или потеряет ошейник, адресник будет на нем.

Чипируйте питомца. Для этого под кожу собаки вводят капсулу с уникальным номером. Его вносят в базу данных вместе с информацией о владельце, включая адрес. Процедура проводится в ветклинике и обойдется в несколько сотен рублей, а в некоторых регионах будет бесплатной. Чип не доставляет дискомфорта собаке и не потеряется, а в случае пропажи позволит быстро найти хозяина.

Следите за животным во время прогулки. Откажитесь от самовыгула, не отвлекайтесь на телефон и подберите удобную и надежную амуницию: даже очень послушный пес может сорваться с поводка, испугавшись салюта или петарды. Рассмотрите возможность раньше или позже выгуливать собаку, если на улице шумно.

Позаботьтесь о дрессировке. Дисциплинированная собака с меньшей вероятностью убежит и будет отвлекаться на запахи, лучше поведет себя в стрессовой ситуации и, скорее всего, отзовется на команду, даже если по какой-то причине сорвется с поводка.

Потеря собаки — большой стресс как для хозяина, так и для питомца. Позаботьтесь о ней заранее, чтобы этого избежать.

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