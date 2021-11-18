Накормить, погулять, вылечить — большая подборка российских PetTech-проектов

Согласно данным Vinci Research, капитализация рынка PetTech к 2025 году может достигнуть $20 млрд. Интерес инвесторов к компаниям из США к этой сфере в 2021 году вырос практически на 30% относительно 2019 и 2020 годов.

В большинстве своем такие стартапы упрощают получение уже существующей услуги — будь то выгул собаки, перевозка животного в другой город или запись к ветеринару.

PetTech-стартапы — это сервисы для домашних животных и другие тематические продукты, в основе которых лежит технологическая составляющая.

Потенциал для развития PetTech есть и в России. Так, исследование компании Mars Petcare в апреле 2021 года показало, что количество собак и кошек у россиян за три года выросло на 12 миллионов — на 23% с 2017 года — и составило 63,5 миллиона питомцев.

RB.RU изучил российский рынок PetTech и составил подборку из 19 сервисов и продуктов для питомцев и их владельцев.

Содержание:

Сервисы для подбора выгульщиков, догситтеров и других специалистов

В России существует несколько сервисов-агрегаторов услуг для животных, которые работают по схожему принципу и предоставляют одинаковые услуги.

На таких платформах можно найти:

выгульщика для собаки;

зооняню;

передержку;

дополнительные услуги (уход за питомцем, доставку корма и так далее).

Рассказываем о шести самых популярных агрегаторах.

Самый известный сервис по выгулу собак, поиску передержки и зооняни. На данный момент на платформе зарегистрировано более двух тысяч исполнителей. За все время работы услугами компании воспользовались 641 тысячу раз.

На платформе можно найти такие дополнительные услуги, как доставка корма или сопровождение питомца к ветеринару, а также получить консультацию от главного кинолога «Собаки-гуляки».

Команда «Собаки-гуляки»

Сервис «Собака-гуляка» в 2019 году создал дочерний проект «Цап-Царап», который специализируется на услугах для владельцев кошек. Так, например, 15-минутный визит для того, чтобы проверить животное, покормить его и поменять лоток, будет стоить 399 руб., а час «котоняни» обойдется в 599 руб.

Стартап основала Наташа Шипшилей в 2016 году. На создание проекта ее вдохновил собственный пес Денди, которому было важно получать трехразовый выгул.

С самого начала Наташа ключевое значение придавала отбору персонала. Из 300 первых заявок от выгульщиков она отобрала только 20. До сих пор каждый сотрудник перед работой проходит онлайн-обучение, а затем офлайн-стажировку.

Одной из ценностей компании является осознанное отношение к питомцам и к окружающей среде. Поэтому, если выгульщик получает какие-то особые негуманные требования к заказу (например, бить собаку током), он может от него отказаться.

В 2018 году проект получил 24 млн руб. от пула бизнес-ангелов, включая Михаила Цыферова, президента компании «Петровакс Фарм».

В 2020 пандемия не обошла стороной и «Собаку-гуляку». Во время локдауна количество заказов упало в несколько раз. По словам Наташи, в тот момент компания потеряла десятки миллионов рублей.

Компания отказалась от офиса и маркетинговых услуг — это помогло ей остаться безубыточной. Во время пандемии стартап начал оказывать b2b-услуги — компании-клиенты стали заказывать выгулы и передержки для своих сотрудников.

«Догси» работает в 67 городах России. Сервис специализируется на передержке собак и кошек, также на сайте можно заказать услуги дневной няни и выгул собаки.

Цены не фиксированные, каждый исполнитель в профиле назначает стоимость своих услуг. Средняя цена передержки — от 700 руб./сутки.

Из необычного стоит отметить, что в каждую передержку включена бесплатная консультация ветеринара.

Догситтер «Догси»

Михаил Репников, предприниматель из Перми и продакт-менеджер в Russian Ventures, основал «Догси» в 2015 году. На создание стартапа его вдохновил американский сервис догситтинга Rover и потребность в такой услуге для своего пса Тоши.

В общей сложности на старт проекта потребовалось около 1 млн руб. инвестиций. На момент запуска «Догси» с сервисом сотрудничали 50 догситтеров из Москвы.

В стартап вложился основатель Russian Ventures Евгений Гордеев — он инвестировал 15 млн руб. и сейчас владеет 60% компании.

Проект монетизируется за счет комиссии для исполнителей — 20% с оплаченной услуги. На 2019 год в «Догси» работало около 1,5 тысячи догситтеров из Москвы и более тысячи из Санкт-Петербурга. В 2021 году количество анкет выросло до семи тысяч совокупно во всех городах.

В базе сервиса на 2021 год более 40 тысяч клиентов. Помогает привлекать новых клиентов мобильное приложение, запущенное в 2018 году. Уже в 2019 году на него приходилось 60% заказов.

Михаил поделился, что в 2019 году сервису удалось достичь оборота в 100 млн руб. Однако пандемия оставила серьезный отпечаток на деятельности компании — в 2020-м эта сумма уменьшилась до 45 млн.

Основатель считает, что с первой волны пандемии в 2020 году количество заказов удалось восстановить на 75%.

«Сейчас мы начинаем снова выделять ресурсы, чтобы в следующем году, после вакцинации населения и возобновления путешествий, “выстрелить” на довольно опустевшем от предложения зоогостиниц рынке — им пришлось тяжелее, чем нам».

На «Гульдоге» можно найти услуги по выгулу, передержке, догситтингу и дрессировке. Проект сам предоставляет пользователю необходимого специалиста — нужно позвонить по номеру с сайта или заполнить заявку. С сервисом сотрудничает более 500 исполнителей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Выгул собаки будет стоить от 370 руб./час, а передержка — от 710 руб./день. На сайте представлены несколько пакетов услуг, например, 15 или 30 выгулов по 30 минут. Можно также доплатить за специальный GPS-ошейник для питомца — его стоимость составляет 50 руб.

Команда «Гульдога»

У «Гульдога» есть собственная онлайн-школа по дрессуре, состоящая из серии курсов. Минимальная стоимость курса «Мой щенок» из 57 занятий составляет 5 950 руб.

«Мурчалкин» — это проект «Гульдога» по передержке кошек. Стоимость одного дня передержки — 590 руб. Услуги няни — 530 руб./час.

«Гульдог» начал работу в 2019 году, руководит проектом Виктория Васильева.

Идея пришла учредителю проекта Марку Страмоусову после того, как он не смог найти сервис для передержки собаки своих родителей в Санкт-Петербурге.

На тот момент у него уже было запущено несколько других крупных проектов. После изучения рынка было решено запуститься сначала в Москве, а затем и в Петербурге.

Сервис входит в группу компаний «Профиланс групп» (к ним также относятся «ВсеСдал», «НянЯрядом, «Турбо-ассистент») и не нуждается во внешних инвестициях.

Руководитель рассказала, что компания рассчитывает на увеличение выручки в 2,5 раза относительно прошлого года при условии, что границы на новогодние праздники не будут опять закрыты.

Международный сервис Walk my pet предоставляет услуги по выгулу, передержке и догситтингу. Проект работает по бизнес-модели маркетплейса.

На сегодняшний день с сервисом сотрудничает чуть более двух тысяч исполнителей, привлечь удалось около 700 клиентов. Основные города присутствия — Москва, Санкт-Петербург, Киев и Одесса.

Карта выгульщиков Walk my pet

В 2018 году Walk my pet запустил Владимир Бухгалтер с партнерами. Со слов компании, в то время в России существовал только один сервис с похожей бизнес-моделью, а в Украине и Беларуси подобного вообще не было.

Стоимость своих услуг определяет отдельно каждый исполнитель. Платформа взимает комиссию с заказа в размере 20%.

По информации компании, никакого стартового капитала не было — все, от разработки до продвижения, делали своими руками основатели. Сейчас компания в активном поиске инвестиций. Финансирование планируют потратить на доработку UI/UX сайта, улучшение процесса платежа и новые идеи для развития проекта.

Сервис предоставляет услуги по выгулу, передержке и догситтингу в Москве и Казани.

Стоимость выгула собаки начинается от 400 руб., а передержка обойдется в 800 руб/день. Согласно информации на сайте, «Гуляй виляй» предоставляет для каждого выгула собаки экипировку, которую создает самостоятельно.

«Гуляй Виляй» в 2019 году запустила Аделина Саляхутдинова родом из Казани. Во время обучения в вузе девушка сама подрабатывала выгульщицей и заметила серьезные проблемы с организацией и коммуникацией в компании, с которой сотрудничала.

Экипировка «Гуляй Виляй»

Стартовый капитал составил около 300 тыс. руб. и был направлен на разработку сайта, обучение исполнителей и закупку экипировки. Подобных сервисов в Казани не было, поэтому проект без труда занял свою нишу. До сих пор в этом городе он привлекает клиентов с помощью «сарафанного радио» — когда клиенты рекомендуют его знакомым. В Москву «Гуляй Виляй» пришел в 2020 году.

В двух городах с компанией сотрудничают около 120 исполнителей, за время существования сервиса им воспользовались 800 клиентов.

«Гуляй Виляй» пандемия «сыграла на руку» — им удалось привлечь столько новых клиентов, что пришлось расширять штат. За май 2020 года выручка сервиса выросла втрое относительно февраля того же года.

«Мы первыми из крупных сервисов сориентировались и ввели скидки на „ковидные“ заказы. Нам пришлось усиливать команду, принимать большой вал заявок», — рассказывает основательница.

В разработке у компании находятся несколько проектов с кинологическими организациями, страховыми, сервисами по жилищным услугам. «Гуляй Виляй» — партнер программы «Я дома» (предоставляет выгульщиков хозяевам, которые не могут покидать дом из-за коронавируса), которую курирует Департамент социальной защиты населения г. Москвы, и похожего проекта в Татарстане — Yardam.

В 2020 году выручка сервиса составила около 2,5 млн руб. В этом году, по словам Аделины, они рассчитывают на 7-8 млн руб. выручки.

Сервис работает в Москве и Санкт-Петербурге и обещает предоставить выгульщика уже через 15 минут после заявки. Чтобы заказать выгул, нужно отправить заявку через Telegram или Instagram, указав адрес и пожелания.

40-минутный выгул обойдется владельцу в 359 руб., передержка — в 849 руб./день. Также на Vox можно подобрать кинолога, офлайн-занятие с которым будет стоить 1400 руб./час.

По мнению основательницы сервиса Маши Мальвинской, рынок выгула собак в России освоен менее чем на 10%. Главным отличием Vox Маша считает модель Uber-лайк, когда клиент получает услугу в удобном для него формате, месте и в нужное время.

Чат-бот Vox

«Владелец собаки может заказать выгул и получить его в самое ближайшее время, а не бронировать услугу за несколько дней», — поясняет основательница.

Важные преимущества сервиса, по словам Маши, — простота в использовании и относительная дешевизна. Цена выгула не зависит от размера и породы собаки.

Стартовый капитал составил менее 100 тыс. руб. Самые большие статьи расходов сейчас — это маркетинг и разработка приложения. В команде проекта девять сотрудников и более 300 выгульщиков. В телеграм-боте сервиса на сегодня около 1500 клиентов.

В планах компании — совместные проекты с организациями и госсектором по улучшению инфраструктуры для владельцев собак. Например, установка стоек с пакетами для уборки за собаками и специальных урн для такого типа отходов. А также развитие канистерапии — метода реабилитации людей с психическими расстройствами с помощью специально обученной собаки.

P2Pet — это маркетплейс услуг для домашних животных и их хозяев. На платформе существуют следующие разделы:

ветеринария;

обучение и дрессура;

груминг;

выгул и передержка;

выбор имени;

вязка и случка;

зоотакси;

пошив одежды;

ритуальные услуги;

художник.

На платформе есть собственный рейтинг исполнителей, который формируется из отзывов пользователей.

Регистрация для исполнителей и пользователей бесплатна. Исполнители платят платформе комиссию в размере 15% от стоимости предоставленной услуги.

При регистрации автоматически создается профиль питомца, в котором будет содержаться информация о состоянии его здоровья, сделанных прививках и история услуг.

Интерфейс услуг телеветеринарии в P2Pet

Сервис основал экс-директор по маркетингу компании Petshop Дмитрий Аксенов в начале 2021 года.

По мнению Дмитрия, рынок услуг для животных находится на этапе трансформации, а доля e-commerce крайне мала. Основатель считает темпы развития рынка самыми быстрыми во всей электронной торговле и прогнозирует его рост на 40% к концу 2024 года.

Для запуска проекта привлекались инвестиции от нескольких партнеров — на них же сервис развивается до сих пор. Самыми большими статьями расходов основатель называет IT (разработка сайта, мобильных приложений, систем интеграции с web-CRM) и маркетинг.

В команде проекта на данный момент 12 человек, а на самой платформе зарегистрировано 1,5 тыс. исполнителей.

Дмитрий рассказал о пяти способах монетизации проекта:

Комиссия за оплаченные заказы для поставщиков услуг;

Комиссия с реализации товаров для животных;

Рекламные коллаборации с брендами и вендорами;

Платное продвижение поставщиков услуг в каталоге;

Реализация собственных услуг и товаров.

Информацию о прибыли основатель не раскрывает.

PetsCar — агрегатор зоотакси по России и миру. Сервис размещает предложения водителей о перевозке разных видов животных. Работает с перевозками собак, кошек, птиц, лошадей и других сельскохозяйственных и экзотических животных.

На карте сервиса отображается, сколько перевозчиков в нужной категории есть в разных городах.

На сайте также есть раздел для поиска других специалистов, оказывающих зооуслуги, таких как ветеринары, грумеры и дрессировщики.

Карта перевозчиков PetsCar

Основатель сервиса Сергей Елецков развивает бизнес в сфере автомобильных перевозок с 2007 года. В команде его первой компании было 20 человек, включая водителей. Организация специализировалась на перевозке различных грузов по Москве и ближайшим регионам.

«Около 5 лет назад мы обновили сайт, количество заявок на перевозку животных увеличилось, и в 2018 году было решено выделить направление зоотакси в отдельный сервис», — рассказывает Сергей.

Стартовым капиталом послужили личные накопления основателя, а также прибыль от его деятельности по разработке сайтов. По данным Сергея, на сегодня общая сумма инвестиций превысила 5 млн руб. Самой весомой частью расходов стала разработка сайта и мобильного приложения зоотакси.

В команде PetsCar шесть человек. На сайте зарегистрировано более 130 частных и профессиональных зооперевозчиков.

Сергей поделился, что самая востребованная услуга на сегодняшний день — это доставка щенков, котят и других питомцев от заводчиков к будущим владельцам. Расстояние перевозки на таких заказах составляет от 10 до 2 тыс. км и более. Также популярны поездки в ветеринарные клиники, груминг-салоны, на вокзалы и в аэропорты.

К середине 2022 года компания планирует выйти на точку безубыточности. Сергей рассказал, что к концу этого года сервис будет готов привлечь инвестиции. Средства пойдут на маркетинг, региональное развитие и автоматизацию логистических процессов.

«Рынок услуг для животных огромный, он стабильно растет на 15-20% в год. Есть интересные ниши, которые мы планируем освоить в будущем».

Благотворительные проекты

«Хвост удачи» — сервис поиска потерявшихся животных на основе ИИ, запущенный в 2021 году «Гознаком». Чтобы идентифицировать собаку или кошку, необходимо загрузить ее фотографию (важное условие: фото животного должно быть строго в анфас). Нейросеть выстраивает определенный вектор признаков (уникальную последовательность характеристик), и по нему производится поиск животного.

Сервис работает по принципу доски объявлений — потерявший выкладывает фото питомца, нашедший также фотографирует животное и размещает на этой же платформе. Нейросеть автоматически сопоставит одинаковые фотографии.

Интерфейс сервиса «Хвост удачи»

На платформе три типа объявлений — «потерян», «найден» и «отдам». Как рассказал «Интерфакс» руководитель проекта Александр Мелешин, проект не планирует взимать комиссии с пользователей платформы. В будущем разработчики рассчитывают монетизировать «Хвост удачи» с помощью платных объявлений от специалистов, оказывающих зооуслуги.

Мелешин объяснил, что «Гознак» не первый год разрабатывает алгоритмы идентификации людей (по отпечаткам пальцев, по лицу, по венам ладоней, по радужной оболочке глаза). Разработка технологии идентификации домашних животных (собак и кошек) по фотографии — логичное продолжение портфеля решений компании в сфере идентификации.

«Хвост удачи» был реализован на собственные средства компании. В команде проекта пять человек, которые ведут его с самого начала. По данным руководителя, сервис уже перешел отметку в 20 тысяч уникальных пользователей в месяц. На сайте размещено более двух тысяч объявлений о пропавших и найденных питомцах.

«Мы видим, что технология, лежащая в основе сервиса, работает в жизни. Уже есть примеры, когда сервис помог найти потерявшихся животных», — делится Мелешин.

Интерактивная карта, на которой собрано более 2,4 тысячи дог-френдли-мест по всей России. Здесь можно найти как профильные места, такие как ветеринарные клиники и зоосалоны, так и рестораны и музеи, куда можно пойти со своим питомцем.

Команда сервиса заявляет, что лично убеждается в дружелюбном отношении к собакам в каждом указанном месте — они еженедельно посещают кафе и другие заведения и ведут по ним отчетность в своем Instagram. Больше всего таких локаций в Москве — 1367 точек.

Проект монетизируется за счет услуг для бизнеса, помогая ему стать дог-френдли. Среди них:

обучение сотрудников;

стикеры dog friendly;

профессиональная фотосессия с собаками в заведении.

Чтобы пользователь смог добавить на карту новое дог-френдли-кафе, сервис предлагает ему написать в Instagram этому заведению и спросить, можно ли прийти к ним с собакой. Если он получит положительный ответ, нужно прислать проекту скриншот переписки, и Dog Friendly Map добавит место на свою карту.

Основательница Dog Friendly Map Сабина Джавадова

Dog Friendly Map создала Сабина Джавадова в 2019 году. Вместе с собакой основательница много лет изучала dog friendly заведения в России и странах Европы — Германии, Венгрии, Чехии, Латвии.

Проект девушка запустила вместе с друзьями, не привлекая внешних инвестиций. Изначально создатели планировали сделать фокус на столицу, проект получил название Dog Friendly Moscow. Аккаунт сервиса в Instagram собрал более тысячи подписчиков за пару дней. Сейчас на него подписаны 25,4 тысячи человек.

Сервис переименовали через четыре месяца, и с того момента его фокус направлен на всю Россию. В команде Dog Friendly Map четыре человека.

Сабина поделилась, что сейчас проект ищет инвестиции — финансирование пойдет на адаптацию сервиса для незрячих людей.

«Еще мы хотим открыть возможность добавлять на карту услуги от классных дог-френдли-специалистов и запустить раздел с комментариями, чтобы люди могли оценивать заведения», — рассказывает о планах основательница.

Также команда проекта планирует расширить географию и поместить на карту информацию о dog friendly местах в таких странах, как Латвия, Азербайджан, Белоруссия, Украина.

Сервис онлайн-помощи животным. На данный момент у Teddy Food более тысячи подопечных из 33 питомников в 23 городах.

Пользователи могут оплатить для выбранного из списка животного корм, уход, лечение, лакомства — или просто забрать его домой. У каждого животного на платформе указан уровень обеспеченности — это помогает понять, кому помощь нужна сильнее.

Если человек не знает, какому животному пожертвовать средства, можно воспользоваться функцией «Срочная помощь». Пользователь вносит разовый или подключает ежемесячный платеж для животных, которым острее нужна поддержка. Сумму можно указать любую. Покормить животное можно от 150 руб., а направить средства на лечение — от 10 руб.

Интерфейс сервиса Teddy Food

За любым животным можно наблюдать онлайн с помощью камер, установленных в вольере.

В августе 2021 года стартап запустил функцию дополненной реальности (AR), чтобы любой желающий мог посмотреть, как в его квартире будет выглядеть новый питомец из приюта.

Проект назван в честь собаки основателя, Павла Котосова. На создание сервиса их с женой вдохновила история бездомной собаки, которую они вылечили, вернули в приют, но не могли там на постоянной основе отслеживать ее судьбу.

«Для нас очень важно было помогать без чувства боли и шок-контента. Обычно, полазив немного в группе приюта во “ВКонтакте” или на сайте, мы где-то полдня пытались отойти от чувства грусти и жутких фотографий», — рассказывает Павел. Основатель сравнивает свой сервис с игрой «Тамагочи», где в реальном времени кормишь питомца и наблюдаешь за ним.

По словам Павла, главным источником средств для запуска проекта оказался краудфандинг. Отклик пользователей дал сильный толчок к старту.

Основатель считает Teddy Food примером социального предпринимательства. «На данный момент Teddy Food — стабильная организация, где источником средств для работы являются как добровольные пожертвования, так и поддержка наших партнеров. В ближайшем будущем мы хотим запустить собственную линейку мерча и еще несколько продуктов, о которых пока не будем распространяться».

Команда проекта состоит из 10 человек. Павел рассказал, что они рассчитывают в ближайшее время привлечь еще пятерых. Партнерами проекта уже стали дейтинговый сервис Mamba и банк «Ак Барс».

Сервисы телеветеринарии и подбора ветеринара

Сервис для автоматизации работы ветеринарных клиник. На этой платформе владельцы могут создавать электронные ветеринарные карточки своих питомцев и прикреплять их к ветеринарным клиникам. В профиле животного, помимо основной информации, можно указывать сведения о принимаемых лекарствах и препаратах.

Также на Vet Science можно получить услуги телеветеринарии.

Интерфейс личного кабинета питомца VetScience

Проект основал в 2019 году Денис Вурдов. По его мнению, цифровизация ветеринарии — логичное продолжение мирового тренда цифровизации здравоохранения.

За период с 2019 года по сегодняшний день затраты на продукт и развитие составили около 50 млн рублей из личных средств Дениса. Самые большие статьи расходов, по его словам, — это оплата труда программистов и профессиональных менеджеров.

В команде сервиса — 18 человек из трех российских городов. По данным Дениса, в системе Vet Science зарегистрировано более 100 тысяч собак и кошек, а также около 100 ветклиник — это 900 ветеринарных врачей.

В 2020 году у проекта были первые продажи — тогда выручка составила около 10 млн руб. В этом году основатель рассчитывает на ее рост до 30 млн.

По словам основателя, проект находится в поиске инвестиций и стратегического партнера. Финансирование пойдет на расширение функциональности платформы, усиление блока личного кабинета для владельцев животных, а также развитие других направлений деятельности компании.

Платформа, на которой собраны ветеринарные клиники, частные врачи, груминг-мастера и другие специалисты из Москвы и Московской области. В общей сложности — 126 ветеринаров, 162 клиники и 190 зоосалонов и мастеров.

Все врачи разделены по категориям, которых более 20 (не считая не ветеринарные услуги). Так, здесь можно найти:

акушера;

дерматолога;

онколога;

хирурга;

инфекциониста;

офтальмолога;

ортопеда и др.

На сайте есть раздел акций и скидок, где размещены выгодные предложения от специалистов. Раздел с профилями специалистов выглядит как на любом классическом агрегаторе услуг по типу YouDo. Есть информация о стаже работы, местоположении, возможности выезда на дом и личное описание.

Карта услуг на «Ветврачи.рф»

Чтобы записаться на прием, необходима регистрация. После этого пользователь выбирает понравившегося специалиста и нажимает кнопку «записаться», ему будет доступно расписание и чат.

Регистрация для специалистов бесплатна. Комиссия взимается за выполненный заказ и составляет 200 руб.

JetVet — это CRM-сервис для врачей и ветеринарных клиник. С его помощью можно управлять записями на прием и вести карточки пациентов.

В этом же сервисе можно хранить информацию о стоимости всех услуг и шаблоны с типовыми диагнозами, вакцинами и прочим.

Подписка для одного пользователя стоит 549 руб./месяц.

Интерфейс приложения JetVetPass

JetVesPass — приложение, в котором можно бесплатно хранить ветеринарный паспорт питомца, а также вести учет расходов по его содержанию и составлять рацион питания. Паспорт также доступен в формате QR-кода. Сервис для врачей синхронизирован с приложением, поэтому после приема ветеринар сможет отправлять клиенту оповещения.

Еда для домашних животных

ONTO Biotechnology — промышленный производитель кормов для домашних животных с энтомопротеином (белком из насекомых). Компания основана в 2013 году Сергеем Макаровым.

По данным компании, Onto ежемесячно выращивает для пользования от четырех до восьми тонн сверчков. Также в производстве используется зоофобус, мучной червь и черная львинка.

Корма представлены как для экзотических животных, чей рацион строится преимущественно из насекомых, так и для кошек и собак. Насекомые продаются в трех видах — консервированные, замороженные и сушеные.

Мясные кусочки BioOnto

Для травоядных животных, таких как кролики или шиншиллы, компания производит гранулированные корма из злаковых культур с добавлением протеина из насекомых. Цена за 500 граммов подобного корма для морских свинок составляет 145 рублей.

В основе кормов для собак и кошек лежат привычные владельцам мясосодержащие продукты, опять же, с добавлением концентрата из черной львинки (самого популярного насекомого для получения протеина). Угощение для кошек с такой добавкой обойдется покупателю в 57 рублей за 85 граммов.

Onto сотрудничает с крупными зоомагазинами, такими как «Планета экзотики», «Континентзоо», Exolife и другими.

«Счастливый животик» — это сервис доставки готовой еды из свежих продуктов для собак. На сайте можно рассчитать и составить индивидуальный рацион и необходимый объем еды для питомца исходя из его параметров.

В каталоге уже представлено четыре вида блюд, а также большой выбор лакомств, таких как мясные топпинги или сушеные мясные изделия.

Порция на один день для маленькой собаки (вес порции — 100 граммов) обойдется хозяину в 108 руб. Килограмм еды будет стоить 392 руб.

Компания также производит домашнюю еду для кошек. Состоит она из тех же ингредиентов, что и у собак. Рацион на один день для кошки тоже будет стоить от 108 руб.

Сервис бесплатно доставляет еду по Москве в пределах МКАД.

Пример блюда для маленьких собак от «Счастливого животика»

Проект запустила Вероника Братушева в 2020 году на личные накопления. За полгода работы «Счастливого животика» выручка составила 1,1 млн руб. На данный момент продано более 36 тыс. дневных порций.

Как и многие основатели pet-сервисов, Вероника придумала проект благодаря ее псу Лучику. По словам основательницы, в мире уже появился тренд на здоровое питание для животных, но в России таких компаний-производителей еще не было — проект Вероники стал одним из первых, кто его продвигает в нашей стране.

Всю историю сервиса читайте в статье RB.RU: «Как рискнуть в карантин и заработать миллион рублей на доставке готовой еды для собак».

Еще один сервис доставки еды для собак, однако по своему подходу он сильно отличается. Эта компания предлагает рационы из сырых продуктов (мяса, рыбы, птицы) со свежими овощами и крупами.

Сервис доставляет объем еды, рассчитанный на неделю и больше, — порции хранятся в морозилке и размораживаются перед кормежкой.

Есть несколько рационов:

для новичков — подходит для собак, которые переходят с сухого корма на натуральный;

для настоящих хищников — включает мясо и овощи;

для счастливых собак — в рацион также включены крупы.

Цена каждого набора рассчитывается исходя из веса и возраста собаки. Так, для собаки в весовой категории 5-7 килограммов и возрастом четыре года стоимость набора «для настоящих хищников» составит 836 руб. за полтора килограмма еды.

Пример дневного рациона от Dogology

Заказ оформляется на сайте, необходимо внести полную предоплату. Доставка в день заказа в пределах МКАД стоит 400 руб.

Другое

Компания-разработчик умных мобильных устройств. В каталоге сайта можно найти устройства для умного дома, такие как WiFi-камеры, розетки и сетевые фильтры, несколько видов лампочек, а также умные часы и наушники.

Для животных Geozon предлагает автоматическую кормушку с возможностью настроить подачу корма по расписанию или по команде с телефона за 7 490 руб. Также компания создала два вида GPS-трекеров для животных — они используются владельцами для отслеживания перемещения питомцев.

GPS-трекер Geozon

Geozon Pet Finder стоит 3 990 руб. и обладает следующими функциями:

геолокация;

кнопка SOS (ее активируют, если питомец потерялся: так нашедший может связаться с владельцем);

аудиомониторинг (дает возможность узнать, что происходит вокруг питомца);

динамик и микрофон (позволяет поддерживать связь с питомцем, с помощью него можно, например, позвать животное домой).

Для трекера было создано мобильное приложение Geozon Care, в котором можно отслеживать перемещение животного.

Geozon Pet Radar — более продвинутая версия трекера, геолокация работает и через Wi-Fi. Стоит такой GPS 5 490 руб.

Сервис упрощает работу организаторам и участникам выставок для собак: пользователи получают доступ к технологической платформе, где необходимые документы для конкурсов, а также каталоги формируются автоматически.

На платформе также размещены профили заводчиков с актуальной информацией о питомцах и их наградах. В профиле каждого животного указываются основные характеристики, например, вес, рост в холке, окрас, а также его родители и их титулы. По каждой породе формируется рейтинг из побед в выставках.

Каталог собак на Top Dog

В специальном разделе собрана вся информация об актуальных выставках — напротив информации о каждой расположена кнопка «подать заявку». Также есть раздел объявлений, где можно продать, купить или организовать вязку собаки.

Регистрация на сайте осуществляется через сайт генерального партнера проекта «Мотмом»: чтобы создать профиль на Top Dog, необходимо зарегистрироваться на этом сайте.

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