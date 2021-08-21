Teddy Food запустил AR-проект с возможностью увидеть питомца из приюта у себя дома

Проект помощи бездомным животным Teddy Food к Международному дню бездомных животных запустил функцию дополненной реальности (AR), которая позволяет спроецировать конкретную кошку или собаку из приюта в пространство своего дома. Об этом RB.ru сообщил основатель онлайн-сервиса Павел Котосов.

Команда сервиса надеется, что AR-технология упростит принятие решения для тех, кто задумывается о том, чтобы приютить питомца.

Teddy Food

Воспользоваться функцией дополненной реальности можно при помощи любого смартфона: нужно зайти на сайт www.teddyfood.com, выбрать животное со специальным значком AR и навести телефон на пространство в комнате, где пользователь хочет разместить виртуальную кошку или собаку.

Teddy Food

Сейчас AR-функция доступна для питомцев из приютов Москвы, Санкт-Петербурга,Самары, Перми, Челябинска, Курска и Казани. Основатели проекта обещают дополнить этот список.

Teddy Food

Технология дополненной реальности для сервиса Teddy Food была реализована при поддержке компании LikeVR.

В настоящее время Teddy Food помогает 36 приютам из 23 городов России. В каждом из них с помощью сервиса установлены камеры для наблюдения за питомцами — пользователи видят, как используются их пожертвования и что происходит с животными.Сервис снижает затраты приютов на информационную поддержку и обеспечивает финансовую «подушку безопасности».

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Фото на обложке: Unsplash