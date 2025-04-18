Россияне назвали сумму, которую должен зарабатывать успешный человек

31% участников опроса, проведенного HR-холдингом Ventra среди более 1,4 тыс. жителей 16 городов-миллионников полагают, что человек может считаться успешным, если его зарплата превышает 500 тыс рублей. С результатами исследования оценки успешности россиянами ознакомился Русбейс.

Финансы. Мнение о полумиллионной зарплате чаще всего высказывали представители сфер страхования, ритейла и IT. Лишь 24% респондентов назвали бы успешным человека с доходом от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ключевые показатели. Высокая зарплата стала ключевым показателем успеха для 33% респондентов, удовольствие от работы — для 32%. Также важными критериями стали профессиональные награды (28%) и руководящая должность (24%).

Слава. При этом узнаваемость не стала определяющим фактором успешности: более 40% считают, что успешный человек не обязательно должен быть публичным. 24% опрошенных полагают, что его должны знать в профессиональных кругах, а 21% — что он должен быть популярен в соцсетях.

В конце 2024 года рост зарплат в России ускорился до рекордных значений за последние 16 лет. Согласно данным Росстата, в декабре среднемесячная номинальная начисленная зарплата увеличилась на 21,9% год к году.

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