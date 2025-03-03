Динамика роста зарплат в России достигла 16-летнего максимума

В конце 2024 года рост зарплат в России ускорился до рекордных значений за последние 16 лет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. Согласно им, в декабре среднемесячная номинальная начисленная зарплата увеличилась на 21,9% год к году.

Это максимальный показатель с ноября 2008 года, когда среднемесячные зарплаты увеличились на 22% в годовом выражении.

Средние зарплаты в декабре, по данным Росстата, составили 128 665 рублей (до вычета налогов, с учетом премий и надбавок). В ряде регионов этот показатель оказался значительно выше. Например, в Москве средняя зарплата достигла 281 778 рублей, в Чукотском автономном округе — 262 061 рубля, в Магаданской области — 224 085 рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — 209 624 рубля.

За январь-декабрь 2024 года средние зарплаты по России составили 87 952 рубля, что на 19,3% больше, чем в 2023 году (73 709 рублей). Лидерами по уровню зарплат за год стали Чукотский автономный округ (184 970 рублей), ЯНАО (163 881 рубль) и Москва (162 124 рубля). Самые низкие показатели зафиксированы в Ингушетии (39 964 рубля), Чечне (41 884 рубля) и Дагестане (44 243 рубля).

Почему рост ускорился? Опрошенные газетой экономисты связывают резкий рост зарплат в декабре с несколькими факторами, включая традиционные выплаты квартальных и годовых премий. Экономист, автор Telegram-канала «Твердые цифры» Елена Ахмедова отметила, что резкий рост может объясняться более ранними выплатами премий в связи с ростом прогрессивности ставок НДФЛ с начала 2025 года.

Кроме того, зарплаты растут высокими темпами еще с 2023 года из-за дефицита кадров, отметила Ахмедова. Telegram-канал «Твердые цифры» ранее отметил, что хотя номинальные зарплаты в декабре увеличились на 21,9%, в реальном выражении рост составил 11,3% год к году.

Сохранится ли тренд? Эксперты прогнозируют замедление роста зарплат в 2025 году. По мнению профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, это связано с бюджетными ограничениями, снижением спроса на рабочую силу в отдельных секторах и высокой стоимостью кредитов для бизнеса. Ахмедова ожидает, что в текущем году рост зарплат в реальном выражении замедлится почти вдвое, до 4%.

По прогнозу Минэкономразвития, опубликованному в сентябре прошлого года, к 2027 году среднемесячные номинальные зарплаты россиян вырастут на 35% за четыре года, до 119 296 рублей. Как ожидает ведомство, в 2025 году средняя зарплата увеличится на 13,2%, в 2026 — на 10,2%, в 2027 — еще на 8,3% год к году.

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