Росстат исключил из списка товаров и услуг для расчета индекса потребительских цен швейные машинки и радиоточки
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) ежегодно адаптирует систему расчета индекса потребительских цен (ИПЦ), основанную на анализе стоимости избранных товаров и услуг, пересматривая состав входящих в набор продуктов. В 2025 году число товаров и услуг в списке сократилось с 566 до 556, но в реестре появились и новые позиции.
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По данным пресс-службы ведомства, из списка товаров и услуг для расчета ИПЦ с целью отслеживания и прогнозирования инфляции в 2025 году исключены швейные машинки, абонентская плата за радиоточку, комиссии банков за перевод средств с карты на карту клиенту другой кредитной организации и еще ряд позиций.
Среди новых пунктов в списке — «горошек зеленый консервированный, перец свежий сладкий, робот-пылесос, восстановление зуба пломбой» и пр.
Некоторые пункты уточнили: оценивать теперь будут не только стоимость «мяча футбольного», но в целом «мяча спортивного». Аналогично с кирпичами («кирпич красный» заменили на просто «кирпич»). А также переименовали мужскую «сорочка» в «рубашку».
Существенные изменения претерпел блок реестра, посвященный лекарствам: исключено 28 позиций, но появилось 18 новых, более востребованных, по мнению Росстата (в их числе пенталгин, валосердин, кардиомагнил, трекрезан и др.).
«Спрос на товары и услуги меняется динамично, поэтому отбор позиций для отслеживания проводится в течение года. Это позволяет учесть только те товары и услуги, которые действительно влияют на уровень цен в стране», — объясняет ведомство необходимость ежегодного пересмотра списка в официальном уведомлении.
В расчет Росстата, как отметили в ведомстве, включают позиции с долей в потребительских расходах 0,1% и выше, что помогает «объективно оценивать инфляционные процессы и корректно анализировать динамику цен».
По данным ЦБ РФ, годовая инфляция в стране в январе 2025 года ускорилась до 9,92%, а цены в месячном выражении цены подросли на 1,23%. И это не пиковые показатели: наибольшего роста Центробанк ожидает к маю.
Фото на обложке: Unsplash
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