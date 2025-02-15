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Росстат исключил из списка товаров и услуг для расчета индекса потребительских цен швейные машинки и радиоточки

Новости
Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) ежегодно адаптирует систему расчета индекса потребительских цен (ИПЦ), основанную на анализе стоимости избранных товаров и услуг, пересматривая состав входящих в набор продуктов. В 2025 году число товаров и услуг в списке сократилось с 566 до 556, но в реестре появились и новые позиции.

Росстат исключил из списка товаров и услуг для расчета индекса потребительских цен швейные машинки и радиоточки
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По данным пресс-службы ведомства, из списка товаров и услуг для расчета ИПЦ с целью отслеживания и прогнозирования инфляции в 2025 году исключены швейные машинки, абонентская плата за радиоточку, комиссии банков за перевод средств с карты на карту клиенту другой кредитной организации и еще ряд позиций.

Среди новых пунктов в списке — «горошек зеленый консервированный, перец свежий сладкий, робот-пылесос, восстановление зуба пломбой» и пр.

Некоторые пункты уточнили: оценивать теперь будут не только стоимость «мяча футбольного», но в целом «мяча спортивного». Аналогично с кирпичами («кирпич красный» заменили на просто «кирпич»). А также переименовали мужскую «сорочка» в «рубашку».

Существенные изменения претерпел блок реестра, посвященный лекарствам: исключено 28 позиций, но появилось 18 новых, более востребованных, по мнению Росстата (в их числе пенталгин, валосердин, кардиомагнил, трекрезан и др.).

«Спрос на товары и услуги меняется динамично, поэтому отбор позиций для отслеживания проводится в течение года. Это позволяет учесть только те товары и услуги, которые действительно влияют на уровень цен в стране», — объясняет ведомство необходимость ежегодного пересмотра списка в официальном уведомлении.

В расчет Росстата, как отметили в ведомстве, включают позиции с долей в потребительских расходах 0,1% и выше, что помогает «объективно оценивать инфляционные процессы и корректно анализировать динамику цен».

По данным ЦБ РФ, годовая инфляция в стране в январе 2025 года ускорилась до 9,92%, а цены в месячном выражении цены подросли на 1,23%. И это не пиковые показатели: наибольшего роста Центробанк ожидает к маю.

Фото на обложке: Unsplash

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