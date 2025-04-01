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Доля довольных зарплатой россиян выросла максимально за 11 лет

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская
В 2024 году доля россиян, «вполне удовлетворенных» заработком достигла 61,3%, сообщил РБК со ссылкой на исследование Росстата. По сравнению с результатами 2022 года, когда довольство доходами на работе отмечали 50,6% граждан, показатель вырос на 10,7 процентных пункта (п.п.).
Доля довольных зарплатой россиян выросла максимально за 11 лет
  1. Новости

За последние 11 лет это рекордный рост, отмечают аналитики. Последний раз подобный скачок наблюдался в 2014 году, когда доля граждан, довольных своим заработком, выросла с 26,2% по итогам 2011 года до 36,9%. В среднем показатель увеличивался на 3,4 п.п. ежегодно.

По мнению зампредседателя комитета по труду и социальной политике Московской торгово-промышленной палаты Натальи Громовой, повышение удовлетворенности заработком отражает изменения на рынке труда. «В последние два года в России наблюдается дефицит кадров практически во всех сферах. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать сотрудников и привлекать новых специалистов. Особенно остро это ощущается в высококвалифицированных профессиях и рабочих специальностях», — объяснила она.

  • В начале марта Росстат сообщил, что за январь-декабрь 2024 года средние зарплаты по России составили 87 952 рубля, что на 19,3% больше, чем в 2023 году (73 709 рублей). Лидерами по уровню зарплат за год стали Чукотский автономный округ (184 970 рублей), ЯНАО (163 881 рубль) и Москва (162 124 рубля). Самые низкие показатели зафиксированы в Ингушетии (39 964 рубля), Чечне (41 884 рубля) и Дагестане (44 243 рубля).

Фото на обложке: SimoneN / Shutterstock / FOTODOM / Depositphotos

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