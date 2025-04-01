Доля довольных зарплатой россиян выросла максимально за 11 лет
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За последние 11 лет это рекордный рост, отмечают аналитики. Последний раз подобный скачок наблюдался в 2014 году, когда доля граждан, довольных своим заработком, выросла с 26,2% по итогам 2011 года до 36,9%. В среднем показатель увеличивался на 3,4 п.п. ежегодно.
По мнению зампредседателя комитета по труду и социальной политике Московской торгово-промышленной палаты Натальи Громовой, повышение удовлетворенности заработком отражает изменения на рынке труда. «В последние два года в России наблюдается дефицит кадров практически во всех сферах. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать сотрудников и привлекать новых специалистов. Особенно остро это ощущается в высококвалифицированных профессиях и рабочих специальностях», — объяснила она.
- В начале марта Росстат сообщил, что за январь-декабрь 2024 года средние зарплаты по России составили 87 952 рубля, что на 19,3% больше, чем в 2023 году (73 709 рублей). Лидерами по уровню зарплат за год стали Чукотский автономный округ (184 970 рублей), ЯНАО (163 881 рубль) и Москва (162 124 рубля). Самые низкие показатели зафиксированы в Ингушетии (39 964 рубля), Чечне (41 884 рубля) и Дагестане (44 243 рубля).
Фото на обложке: SimoneN / Shutterstock / FOTODOM / Depositphotos
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