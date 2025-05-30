В Волгограде предлагают самую низкую зарплату среди городов-миллионников

Весной 2025 года зарплаты в российских городах-миллионниках варьируются от 59,3 тыс. до 100 тыс. рублей. Москва занимает первое место по уровню предлагаемого дохода, а Волгоград оказался аутсайдером, следует из исследования hh.ru, результатами которого поделился РБК.

Примечательно, что в Москве медианное зарплатное предложение соответствует медианной ожидаемой зарплате, указанной соискателями в резюме. В Санкт-Петербурге, который находится на втором месте, существует небольшой разрыв: медиана предлагаемых работодателями зарплат составляет 84,6 тыс. рублей, тогда как соискатели предполагают доход в размере 86,7 тыс. рублей.

Список лидеров по уровню предлагаемых зарплат продолжают Уфа, Екатеринбург и Красноярск, где медианные предложения составляют около 75 тыс. рублей. Немногим больше 74 тыс. рублей — в Новосибирске и Казани. В Краснодаре ― 70,6 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону ― 70 тыс., в Челябинске ― 67,6 тыс., в Омске ― 65,7 тыс. Воронеж, Пермь и Самара с предлагаемой зарплатой в 65 тыс. рублей занимают предпоследнее место.

В конце 2024 года рост зарплат в России ускорился до рекордных значений за последние 16 лет. Так, в декабре среднемесячная номинальная начисленная зарплата увеличилась на 21,9% год к году. Средняя зарплата в России, по данным Росстата, составила 128 665 рублей.

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