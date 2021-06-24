Как помочь домашним животным справиться с жарой

Для этого совсем не обязательно покупать хитроумные гаджеты (рынок подобных устройств расцвел благодаря пандемии): досточно придерживаться этих простых советов.

Лето — это не только возможность проводить с питомцем больше времени, но и повышение температуры, опасное для собак и кошек. В этот период ветеринары чаще сталкиваются с экстренными случаями. Чтобы избежать проблем со здоровьем питомца, защитите его от жары и контролируйте его состояние.

Обеспечьте постоянный доступ к воде

Чтобы питомец был здоров, следите, чтобы в миске постоянно была вода.

Некоторые собаки любят лежать в воде, чтобы охладиться. При возможности обеспечьте им доступ к бассейну или ванной.

Не оставляйте животное в машине

Температура внутри автомобиля гораздо выше, чем снаружи. Поэтому если вам нужно куда-то поехать, берите собаку с собой или оставляйте дома.

Даже если питомец проведет в машине всего час, из-за перегрева он может даже получить тепловой удар.

Приобретите охлаждающий матрас или попону

В специализированных магазинах есть большой ассортимент лежанок и ковриков. Альтернативу можно сделать и своими руками, положив под одеяло замороженные овощи или крупу.

Намочите полотенце

Животным не всегда нравится мокнуть, и из-за водных процедур они могут испытать дополнительный стресс. Однако выход есть — смочите мех влажным полотенцем или проведите по нему мокрыми руками.

Берегите лапы

Представьте, что вам нужно пройтись пешком в горячий летний день. Скорее всего, вы откажетесь. Зачем обрекать на это собаку?

Долгие прогулки по раскаленному асфальту или песку могут обжечь лапы, особенно если это щенок. Чтобы избежать этого, постарайтесь перенести прогулки на утро или вечер. Если это невозможно, гуляйте по траве и другим прохладным поверхностям и избегайте асфальта и бетона.

В качестве дополнительной защиты используют защитную обувь и воск для лап. Также старайтесь регулярно увлажнять подушечки питомца.

Предложите питомцу охлажденные лакомства

Попробуйте заморозить то, что любит животное. Из рыбного рассола или несоленого куриного бульона получатся своеобразные «ледяные конфеты», которые развлекут питомца и помогут ему охладиться.

Поиграйте с кубиками льда

Бросьте их на пол и смотрите, как кошка будет играть с ними. Лед охладит ее лапки и развлечет ее.

Как защитить животное от солнца

Предупреждайте ожоги. Прямые лучи особенно опасны для животных светлого окраса. В первую очередь обгорают уши, нос и участки с редкой шерстью.

Обеспечьте теневое укрытие. При необходимости кошка или собака сможет отдохнуть там. «Умная» дверь — полезное изобретение для кошки, которая гуляет сама по себе.

Не выпускайте животное на улицу в период повышенной солнечной активности. Примерно с 11:00 до 15:00 солнце особенно опасно.

Не запирайте кошек или собак в горячих помещениях без вентиляции. Даже если они сами предпочли там оставаться, стоит регулярно проверять их и оказать помощь, если животное кажется вялым.

Защищайте кожу животного. Собаки тоже болеют раком кожи, и для них существуют специальные защитные спреи с SPF. Следите за состоянием подушечек лап и носа — если они потрескаются, стоит приобрести в зоомагазине лечебный бальзам.

Обращайте внимание на эти симптомы

В периоды экстремальной жары важно следить за поведением питомца, чтобы предупредить обезвоживание или тепловой удар. Эти признаки указывают на повышенную температуру тела:

обильное потребление воды,

тяжелое и частое дыхание,

нарушение ориентации в пространстве,

тошнота,

красные глаза,

потеря сознания.

Трекеры для домашних животных также помогут контроливать их состояние.

Питомцы нуждаются в нашей заботе точно так же, как и остальные члены семьи. В жару они особенно уязвимы — уделите им внимание.

В статье использованы материалы следующих источников:

Bluecross.org.uk

Smalldogplace

Фото на обложке: Unsplash