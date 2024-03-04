«Яндекс.Маркет» запустил в продажу корм для питомцев под собственным брендом Lapsville

«Яндекс.Маркет» запустил продажи сухих кормов для собак под собственным брендом Lapsville, рассказали в пресс-службе маркетплейса. Заявку на регистрацию товарного знака компания подавала еще в 2022 году.
Как пояснили в пресс-службе, под своим брендом компания будет продавать не только корм, но и другие товары для питомцев. Сейчас доступны сухие корма в упаковках 3-10 кг для взрослых собак и щенков. В ближайшее время в ассортименте появятся позиции для котят и взрослых кошек (в том числе стерилизованных).
Из наиболее востребованных на рынке брендов по цене продукция Lapsville сопоставима с товарами под маркой Royal Canin. Так, 3-килограммовая упаковка Lapsville для мелких пород собак обойдется на «Маркете» в 1590 рублей. Похожий по характеристикам корм Royal Canin для собак мелких размеров в упаковке на 4 кг стоит на этой же площадке 2289 рублей.
Продукция Lapsville производится на территории России, а рецепт разрабатывался совместно с независимым консультантом — ветеринаром-диетологом, говорят в компании.
По словам менеджера проекта Lapsville Евгении Спокойновой, при разработке продукта команда проводила дегустацию с участием 400 кошек и собак.
- Запуск Lapsville является частью стратегии маркетплейса по развитию собственных брендов, которую компания начала реализовывать еще в 2021 году.
- Тогда же в продаже появились продукты длительного хранения под брендом «Кстати на Маркете». А в 2022 году маркетплейс подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда Lapsville.
Ранее Nestle предупредила партнеров о повышении отпускных цен на корма для домашних животных. В частности, компания решила повысить стоимость продукции под марками Purina One, «Дарлинг», «Гурмэ», Pro Plan.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Накормить, погулять, вылечить — большая подборка российских PetTech-проектов
- 2 Как рискнуть в карантин и заработать миллион рублей на доставке готовой еды для собак
- 3 «Не надейтесь на импульсивные покупки»: как построить бизнес на рынке зоотоваров
- 4 «Мы помогли уже более 15 000 питомцев»: как в России развивают цифровую платформу для владельцев животных
- 5 Шесть полезных PetTech-стартапов из России
ВОЗМОЖНОСТИ
04 марта 2024
04 марта 2024
05 марта 2024