«Яндекс.Маркет» запустил в продажу корм для питомцев под собственным брендом Lapsville

«Яндекс.Маркет» запустил продажи сухих кормов для собак под собственным брендом Lapsville, рассказали в пресс-службе маркетплейса. Заявку на регистрацию товарного знака компания подавала еще в 2022 году.

Как пояснили в пресс-службе, под своим брендом компания будет продавать не только корм, но и другие товары для питомцев. Сейчас доступны сухие корма в упаковках 3-10 кг для взрослых собак и щенков. В ближайшее время в ассортименте появятся позиции для котят и взрослых кошек (в том числе стерилизованных).

Из наиболее востребованных на рынке брендов по цене продукция Lapsville сопоставима с товарами под маркой Royal Canin. Так, 3-килограммовая упаковка Lapsville для мелких пород собак обойдется на «Маркете» в 1590 рублей. Похожий по характеристикам корм Royal Canin для собак мелких размеров в упаковке на 4 кг стоит на этой же площадке 2289 рублей.

Продукция Lapsville производится на территории России, а рецепт разрабатывался совместно с независимым консультантом — ветеринаром-диетологом, говорят в компании.

По словам менеджера проекта Lapsville Евгении Спокойновой, при разработке продукта команда проводила дегустацию с участием 400 кошек и собак.

Запуск Lapsville является частью стратегии маркетплейса по развитию собственных брендов, которую компания начала реализовывать еще в 2021 году.

Тогда же в продаже появились продукты длительного хранения под брендом «Кстати на Маркете». А в 2022 году маркетплейс подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда Lapsville.

Ранее Nestle предупредила партнеров о повышении отпускных цен на корма для домашних животных. В частности, компания решила повысить стоимость продукции под марками Purina One, «Дарлинг», «Гурмэ», Pro Plan.

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