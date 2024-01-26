Nestle предупредила партнеров о росте оптовых цен на корма для животных с февраля

Nestle предупредила партнеров о росте отпускных цен на корма для домашних животных. Российское подразделение швейцарской компании поднимет цены на продукты марок Pro Plan, Felix, Purina One и «Гурмэ». Подорожание составит до 12%, пишет РБК со ссылкой на письма, которые партнерам разослала «Нестле Пурина ПетКер».

Изменение цен на влажные и сухие корма для животных начнется с 5 февраля. Это уже не первый раз, когда Nestle предупреждает о росте отпускных цен. В конце августа прошлого года компания сообщила о вынужденном повышении стоимости продуктов детского питания. Тогда рост составил 9%.

Какие продукты подорожают

Влажные корма для котов и собак Purina One, «Дарлинг» и «Гурмэ» в опте подорожают на 4%, сухой корм для котов Felix — на 6,4–8%. Что касается Purina One, рост будет на уровне 1-10%. Сухие корма марка Pro Plan подорожают на 1-12% в опте, влажные — на 1,5%.

Также в цене вырастут диетические линейки для животных с особенностями и хроническими заболеваниями. Ветеринарные линейки сухих кормов Pro Plan для кошек подорожают на 4-12%, влажных — на 9,7%.

Такие же продукты для собак подорожают на 10% и на 7% соответственно.

В пресс-службе российского подразделения компании не прокомментировали изданию ситуацию.

Причины роста цен по версии Nestle

Аргументируя партнерам рост цен, компания указывает на «факторы 2023 года». Так, подорожание куриных, мясных и рыбных компонентов спровоцировало рост закупочных цен на сырье на 11-25%. Летом цены на куриное мясо в России установили новый рекорд.

Также к факторам подорожания в Nestle отнесли рост стоимости других закупочных ингредиентов, в том числе из-за ослабления курса рубля. Это, в свою очередь, привело к росту затрат на логистику (на 30%) и упаковку (на 8%).

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