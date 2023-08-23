Nestle повысит цены на детское питание из-за девальвации рубля

Вслед за производителями кофе и майонезов отпускные цены повышает компания Nestle, узнал «Коммерсантъ». Речь идет о продуктах детского питания, в том числе заменителях грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber). С 4 сентября отпускные цены вырастут на 9%.
Также повышение затронет готовые завтраки Nesquik, Cosmostars, «Хрутка» и растворимые напитки из какао. Об этом компания уведомила ритейлеров в письме.
Рост цен связан со снижением курса рубля более чем на 30% с начала 2023 года, пояснили в Nestle. Что касается какао, причиной стало подорожание сырья на мировых рынках.
На товарной бирже в Нью-Йорке стоимость какао-бобов 22 августа достигала $3,33 тыс. за тонну, что на 23% больше, чем в январе, уточняет «Коммерсантъ».
Также издание приводит позицию Минсельхоца: в ведомстве заявили, что дополнительно уточнят решение Nestle. Но в целом в России «стоимость базового сырья для детского питания и готовых завтраков стабильна», утверждают в министерстве.
По мнению экспертов, производители, вероятно, продолжат повышать цены.
В начале месяца о подорожании продукции сообщили производители чая и кофе. С сентября цены вырастут на 6-9%. На прошлой неделе стало известно, что крупные производители майонеза собираются проиндексировать цены на 5-12%.
Фото на обложке: 8th.creator /
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