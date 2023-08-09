Производители чая и кофе уведомили торговые сети о повышении цен до 9%

Крупные производители чайной и кофейной продукции предупредили ритейлеров о вынужденном повышении отпускных цен на 4-9%, начиная с сентября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое компания «Май» направила торговым сетям.

«Май», выпускающая продукцию под брендами Richard, «Лисма», Coffesso, Curtis и «Майский» уведомила ритейлеров о росте цен на 6-9% в связи со «сложной ситуацией». В компании пояснили, что причиной стала высокая волатильность рубля, которая поспособствовала повышению затрат на закупку сырья из-за границы. Там добавили, что доля импортируемого сырья и материалов в себестоимости превышает 80%.

При этом повышать цены производитель намерен постепенно, чтобы не допустить «резкого скачка».

Такое же письмо ритейлерам поступило от компании JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick). Производитель тоже объяснил запланированное повышение цен девальвацией рубля.

Кроме того, о росте цен на 4-5% сообщила компания «Орими», выпускающая чай и кофе под брендами Tess, Jardin и Greenfield. О планах плавно увеличить отпускные цены также предупредил производитель кофе Madeo.

Помимо ситуации с нестабильностью российской валюты на повышение цен оказало влияние подорожание сырья на мировых рынка примерно на 20%, объясняет ритейлерам JDE.

По состоянию на 8 августа цена фьючерсов на кофейные зерна на нью-йоркской бирже NYMEX составляла 1,65 тыс. за тонну при том, что в апреле стоимость достигала $1,9 тыс. за тонну.

По данным ассоциации «Росчайкофе», в России фасуется 95% импортируемого чая и 75% кофе. При этом от общего объема продаваемого в РФ чая за счет сбора сырья в Краснодарском крае покрывается лишь 0,2%.

Ранее СМИ писали, что Нидерландская JDE прекратит продажу в России иностранных брендов чая и кофе. Однако компания останется на российском рынке.

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