Эксперт объяснил падение рентабельности отелей на фоне роста доходов

Рентабельность российских отелей снижается из-за роста затрат, в частности на содержание инфраструктуры и оплату труда. Об этом заявил RB.RU учредитель сети термальных курортов «Баден-Баден» и группы компаний Baden Family Евгений Кононов. Ранее РБК сообщил, что рентабельность гостиниц падает вопреки росту доходов.

«Рентабельность отелей снижается не столько ввиду отсутствия спроса, сколько из-за роста затрат. Несмотря на то, что доходы отельеров могут увеличиваться, расходы на содержание инфраструктуры, оплату труда квалифицированного персонала, поддержание на высоком уровне сервиса и другие постоянные улучшения растут опережающими темпами», — подчеркнул он.

По мнению Кононова, в повышении рентабельности гостиничного бизнеса важен комплексный подход. В частности, необходимо автоматизировать бизнес-процессы, чтобы снизить риск ошибок и ускорить обслуживание гостей, а также оптимизировать использование ресурсов. Кроме этого, в гостиничном деле необходимо регулярно обновлять номерной фонд и модернизировать инфраструктуру: освежать интерьеры, приобретать качественную технику. Предоставление отелем современного уровня комфорта «становятся для гостей весомым аргументом при выборе», считает Кононов.

Предприниматель добавил, что немаловажно постоянно совершенствовать сервиса посредством обучения персонала, разработки программ лояльности и персонализированных услуг. Однако такие решения требуют инвестиций, что, в свою очередь, влечет повышение стоимости гостиничного сервиса для конечного потребителя.

«Именно поэтому постепенно и продуманно поднимать стоимость услуг — это не только допустимый, но и логичный шаг. Главное — делать это аккуратно и обоснованно, демонстрируя гостям, что они получают за свои деньги высокий уровень обслуживания, современную инфраструктуру и первоклассные условия для отдыха или работы», — заключил Кононов, добавив, что подобная стратегия в конечном счете окупится благодаря лояльности клиентов, повторных заездов и укрепления репутации отеля на рынке.

11 февраля РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что в 2024 году коллективные средства размещения в России заработали 1,04 трлн рублей, рост год к году составил 27%. Однако рентабельность отелей, отмечало издание, падает вопреки росту доходов.

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