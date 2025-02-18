Около 250 туристических проектов регионы предложили предпринимателям

Регионы и корпорация МСП предложили предпринимателям около 250 проектов с господдержкой. Подать заявку на их реализацию можно через сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма», сообщила корпорация МСП.

За шесть месяцев работы сервиса заявки на создание туристической инфраструктуры подали 38 регионов. Большинство из них — запрос на открытие гостиниц, кемпингов и глэмпингов (86 объектов), а также многофункциональных зон дорожного сервиса (41 объект). Есть также заявки на открытие аквапарков, парков развлечений, термальных комплексов, ресторанов.

Представители малого и среднего бизнеса подали через сервис за этот же период больше 100 заявок. Около 40% из них Корпорация МСП и регионы одобрили, предприниматели получат инвестиции на общую сумму инвестиций более 11 млрд рублей. Три проекта на сумму 4,2 млрд рублей уже переданы в банки.

«По сути, создана специальная биржа, где мы объединили спрос регионов и предложения бизнеса по реализации туристических проектов в разных регионах страны», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, предприниматели могут воспользоваться целым комплексом для открытия бизнеса, в него входит больше 70 финансовых и нефинансовых механизмов. Бизнес может сразу выбрать подходящие и подать на них заявки.

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