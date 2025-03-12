Большинство владельцев отелей и апартаментов подняли цены в 2024 году
Около 82% отельеров и 67% владельцев апартаментов повысили стоимость проживания в 2024 году. Об этом говорится в исследовании рынка гостеприимства сервиса бронирования жилья «Островок», которое есть у Русбейс. Компания опросила около 400 представителей отрасли.
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Спрос на размещение. При этом больше половины (54%) респондентов сообщили о росте спроса на размещение со стороны туристов. У 32% отельеров и 29% владельцев апартаментов загрузка объектов сохранилась на прежнем уровне. Снижение загруженности наблюдалось у 14% отелей и 4% апартаментов.
Каналы продаж. Главным каналом продаж гостиничного сегмента в 2024 году стали онлайн-сервисы бронирования: свое присутствие в них нарастили 62% владельцев апартаментов и 55% отелей. 52% отелей инвестировали в развитие сайтов и наращивали прямые продажи. Еще 19% решили увеличивать продажи через соцсети.
В 2025 году отельеры собираются сделать акцент на корпоративном (78%) и семейном туризме (39%). Кроме того, 27% респондентов намерены работать с туристами из Китая, Индии и стран Ближнего Востока. У 25% в планах — развивать событийный туризм, включая проведение свадеб, корпоративов и других мероприятий.
- За прошлый год количество туристических поездок по России выросло более чем на 10%, рассказывал в феврале глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, это связано в том числе с ростом числа иностранных туристов на треть.
Фото на обложке: Vojtech Bruzek / Unsplash
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