В России стало на 5% больше юрлиц и предпринимателей в гостиничном бизнесе

Количество зарегистрированных в России юридических лиц и предпринимателей, которые оказывают гостиничные услуги, выросло за год на 5,02%. В январе 2025 года сфера насчитывала 39,5 тыс. компаний и предпринимателей, приводит «Коммерсантъ» данные «Контур.Фокуса».

В предыдущие два года рост был менее выраженным. В начале 2024 года он составил 4,98%, а годом ранее — 3,45%.

По данным 2ГИС, количество существующих гостиниц в городах-миллионниках за год выросло на 2,8%, до 5,3 тыс., хостелов — на 2,7%, до 1,8 тыс. Номерной фонд в России, по оценкам NF Group, вырос за год 6,4%, до 150 тыс. комнат.

Рост гостиничного рынка связан с развитием внутреннего туризма, считает эксперт «Контур.Фокуса» Антон Яковлев. По его мнению, роста также способствовало восстановление иностранного турпотока в страну.

Опережающими темпами растет число модульных средств размещений, следует из данных «Контур.Фокуса». Количество учредителей кемпингов за год выросло на 10,4%, до 1,3 тыс. Операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев считает, что формат перспективен за счет низкого порога входа. Кроме того, кемпинги занимают нишу, свободную от классических отелей.

Одновременно на рынке стало меньше организаций, которые управляют санаториями. По оценкам «Контур.Фокуса», их число сократилось на 0,5%, до 1,7 тыс. Закрываются, как правило, сильно изношенные малые объекты с отрицательной рентабельностью, объяснил медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. Сегмент считается намного сложнее, чем классические отели, из-за большего количества операционных процессов как в медицине, так и в гостеприимстве, добавил он.

2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России, заявил в январе вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «За 11 месяцев 2024 года туристы совершили почти 80 млн поездок по стране, что показывает высокий интерес к путешествиям по России. Это почти на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года», — отметил он, сославшись на данные Росстата.

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