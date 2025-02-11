Российские гостиницы заработали более 1 трлн рублей за прошлый год

В 2024 году коллективные средства размещения в России заработали 1,04 трлн рублей, рост год к году составил 27%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. До сих пор годовые доходы российских гостиниц не превышали 1 трлн рублей.

Традиционно лидером среди регионов по выручке гостиниц и отелей стал Краснодарский край. В прошлом году средства размещения там заработали 221 млрд рублей, что на 23% больше, чем годом ранее. В топ рейтинга, как и в 2023 году, попали Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ставропольский край.

На шестом месте оказался Крым с выручкой гостиничной отрасли в 40,5 млрд рублей, рост составил 36% год к году. По словам главы региона Сергея Аксенова, в 2024 году Крым посетили 6 млн россиян, рост год к году составил 20%.

На рост выручки повлияло увеличение не только средней стоимости размещения, но и турпотока. По данным Росстата, она увеличился на 11% год к году, до 85,5 млн человек.

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По мнению управляющего партнера компании Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, рост внутреннего турпотока связан с большим количеством мероприятий в регионах. В частности, проходившая в прошлом году в Москве выставка «Россия» привлекла большое количество туристов.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба рассказал РБК, что по итогам 2024 года рост числа постояльцев сети составил 17% в годовом выражении. Этому способствовало как увеличение турпотока, так и открытие пяти новых отелей Cosmos в нескольких городах России, заявил Биба.

При этом рентабельность гостиничного бизнеса снижается из-за роста затрат коллективных средств размещения, считает гендиректор Cronwell Development Алексей Мусакин. «Для сравнения: в 2019 году рентабельность по прибыли в среднем по отелю составляла 18–25% в зависимости от его типа. А в 2024 году рентабельность снизилась до 8–12%. То есть в сопоставимых деньгах по сравнению с 2019 годом отели стали зарабатывать меньше», — пояснил Мусакин.

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