В России снова начали расти тиражи книг

Тиражи издаваемых в России книг за январь-декабрь 2024 года увеличились на 10,3%, до 369,5 млн экземпляров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Российской государственной библиотеки. В качестве причин роста участники рынка называют рост продаж на маркетплейсах и спецзаказы розничных сетей.

До недавнего времени тиражи сокращались: по данным РГБ, в 2022 году общий тираж составил 392,5 млн экземпляров, а число наименований — 108 тыс. В 2023-м показатели сократились до 335 млн экземпляров и 96,3 тыс. наименований. Участники рынка связывали это с уходом зарубежных авторов и дефицитом оборудования у типографий.

В 2024 году лидером рынка по количеству наименований стало «Эксмо» с показателем в 10,5 тыс. — против 8,6 тыс. годом ранее. Далее следуют группа АСТ (10,1 тыс. единиц) и группа «Просвещение» (6,4 тыс.). По тиражу в прошлом году лидировало «Просвещение» (131 млн экземпляров), на втором месте — «Эксмо» (49 млн), на третьем — АСТ (41,9 млн).

Самым издаваемым автором второй год подряд стала Анна Джейн (настоящее имя Анна Потапкина, автор молодежных романов), на втором месте — Федор Достоевский. Тройку лидеров закрывает Михаил Булгаков, занявший место Агаты Кристи.

При этом представители рынка сомневаются в продолжении роста тиражей и наименований в 2025 году, поскольку цены на печатную продукцию снова выросли. По данным «Коммерсанта», с января ее стоимость поднялась на 7-10%. Ранее издание писало, что рост вызван подорожанием на 20% полиграфических услуг, логистики, а также ростом комиссий на маркетплейсах на 4-7%.

В начале 2025 года россияне повысили траты на книги на 16%, писал RB.RU со ссылкой на данные «Почта Банка», который сравнил соответствующие транзакции клиентов по банковским картам с показателями аналогичного периода 2024 года. По данным кредитной организации, россияне в основном покупают в книжных учебную литературу, художественные произведения, а также научно-популярные издания, журналы и календари

В начале февраля крупнейшие издательства рассказали «Коммерсанту», что продажи детской литературы на маркетплейсах в 2024 году выросли на 15-20% в годовом выражении. При этом офлайн-продажи книг для детей остались на уровне 2023 года.

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