Производитель Jacobs прекратит продажу иностранных брендов в России

Нидерландская JDE Peet's — владелец брендов Jacobs, Tassimo, Douwe Egberts и L'Or — перестанет продавать в России иностранные бренды кофе и чая, пишет Reuters со ссылкой на компанию.

Как отметили в компании, после начала боевых действий на территории Украины JDE Peet's стремилась к тому, чтобы её бизнес в России «функционировал как самостоятельный».

«Мы рискуем тем, что наши активы и интеллектуальная собственность будут национализированы российским государством или переданы третьим лицам в России», — сказал CEO компании Фабьен Саймон.

Издание в пояснение этих слов ссылается на ситуацию с российскими активами Carlsberg и Danone, которые в прошлом месяце по указу президента перешли во временное управление Росимущества.

Как следует из отчета JDE Peet's за первые шесть месяцев 2023 года, концерн начал «переход от многоканальной организации в Европе к локальному портфелю в России». Из-за этого компания, по собственной оценке, понесла убытки в размере €185 млн. В JDE Peet's готовятся к тому, что в следующие полгода доходы ее российского бизнеса будут сокращаться.

При этом, по словам Саймона, компания не планирует полный уход с российского рынка. По его словам, в России работает свыше 900 сотрудников, перед которыми JDE Peet's несет «этическую ответственность».

Как писал весной «Коммерсантъ», концерн может отказаться от использования бренда Jacobs в России. По словам источников издания, продукция JDE Peet's может начать продаваться под марками Milicano или Monarch.

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