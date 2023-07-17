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«Балтика» и российская «дочка» Danone перешли во временное управление РФ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и «Балтики», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление Росимущества. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Балтика» и российская «дочка» Danone перешли во временное управление РФ

Росимуществу переданы 100% «Балтики», включая 98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% ООО «Хоппи Юнион».

Под временное управление РФ отошли 100% российского бизнеса Danone (83 292 493 тыс. акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тыс. акций «Данон Трейда»).

Carlsberg Group сообщила, что не получала от российских властей официальной информации о передаче российской компании «Балтика» под государственное управление. Группа «оценит юридические и операционные последствия такого развития событий и предпримет все необходимые ответные действия».

  • В марте 2022 года Danone приостановила инвестиционные проекты в РФ, в октябре компания объявила об окончательном уходе с российского рынка. Интерес к российским активам компании проявила группа компаний «Агранта». В июле 2023 года Danone решила локализовать международный бренд «Активиа» для российского рынка. Это поможет компании возобновить инвестирование в развитие местного бизнеса.
  • В августе 2022 года Carlsberg понес $630 млн убытков из-за ухода из России. В июне 2023 года датский производитель сообщил, что подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса, потенциальный покупатель не раскрывался.

Фото на обложке: Unsplash

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