Carlsberg Group нашла покупателя для своих российских активов — компании «Балтика»

Заявившая о стремлении покинуть российский рынок еще в марте прошлого года пивоваренная компания Carlsberg Group опубликовала заявление о том, что подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса. В России датской корпорации принадлежат восемь заводов компании «Балтика» (в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске и других городах), которые выпускают пиво под брендами «Балтика», «Арсенальное», Zatecky Gus и др. (всего более 55 марок).

«Отделение российского бизнеса от остальной части Carlsberg Group было очень сложным», — заявляет компания.

Речь идет о пересмотре «около 150 рабочих процессов по бизнес-функциям» и об инвестициях в оборудование для пивоварен и ИТ-инфраструктуру на рынках за пределами России «в размере более 150 млн датских крон», то есть порядка 1,8 млрд рублей в пересчете на российскую валюту.

В официальном пояснении также рассказывается, что сделка традиционно подлежит одобрению российскими регуляторами (в числе обязательных мер — подача и одобрение заявок в Российскую правительственную комиссию) и потребует «выполнения определенных условий в ряде юрисдикций».

В этой связи «сроки окончательного завершения сделки остаются неопределенными» (ранее в компании говорили о середине 2023 года), а чтобы «процессы утверждения проходили как можно более гладко», представители компании не намерены раскрывать какую-либо дополнительную и более полную информацию. В частности, кому именно будут проданы активы.

Ранее различные СМИ высказывали свои предположения: в числе упомянутых потенциальных покупателей называли производителя безалкогольных напитков «Черноголовка», израильскую CBC Group и бельгийско-турецкое предприятие AB InBev Efes.

«Подписание соглашения о продаже российского бизнеса является очень важной вехой в чрезвычайно сложном процессе разделения и продажи. Хотя это был длительный процесс, для нас было важно найти наилучшее возможное решение для всех заинтересованных сторон, включая наших более чем 8000 сотрудников в России. Теперь мы с нетерпением ожидаем получения необходимых разрешений регулирующих органов», — говорит генеральный директор компании Кеес т’Харт.

Соглашение о продаже не повлияет на ожидаемые доходы в 2023 году, как отдельно подчеркивают в компании. И до окончательного закрытия сделки Carlsberg продолжит свою операционную и коммерческую деятельность в РФ.

В августе 2022 года датский производитель пива сообщал, что понес $630 млн убытков из-за ухода из России.

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