Весенняя презентация Apple 2024: новый iPad Air, iPad Pro и другие новинки

Apple провела традиционную весеннюю презентацию новинок. Миру представили новый iPad Air с 13-дюймовым дисплеем, новый iPad Pro с чипом M4 и обновленный стилус Apple Pencil Pro. Рассказываем о новых гаджетах всемирно известного производителя.

7 мая Apple провела традиционную весеннюю презентацию новых гаджетов. Мероприятие в большей степени было посвящено представлению новых планшетов.

iPad Air с дисплеем диагональю 13 дюймов

Гаджет стал первым планшетом серии Air с большим дисплеем. Он оснащен чипом М2 – по сравнению с предыдущей моделью прирост мощности составляет 50%, заявляет производитель. iPad Air с 13-дюймовым дисплеем доступен в четырех цветах, поставки начнутся со следующей неделе. Цена – от $799.

iPad Pro с процессором M4

В сравнении с чипом M2 новый процессор M4 дает прирост мощности до 50%, заявляет Apple. Обновленный iPad Pro получил Ultra Retina XDR-матрицу с максимальной яркостью до 1600 нит.

Также Apple обновила дизайн планшета и сделала его тоньше – теперь это самый тонкий гаджет компании. Кроме того, для iPad Pro выпустили новую чехол-клавиатуру и перенесли фронтальную камеру гаджета на боковую грань.

Корпус iPad Pro выполнен из переработанного алюминия, планшет доступен в черной и серебристом цветах. Гаджет с 11-дюймовым дисплеем стоит от $999, с 13-дюймовым дисплеем – от $1299.

Apple Pencil Pro

Обновленный стилус от Apple оснастили гироскопом, который позволяет вращать объекты в приложении. Также в гаджет добавили вибромотор для тактильности и чувствительную к сжатию область. Цена Apple Pencil Pro – $129, продажи начнутся на следующей неделе.

Фото: видео с YouTube