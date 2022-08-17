Датский производитель пива Carlsberg понес $630 млн убытков из-за ухода из России

Датский производитель пива Carlsberg оценил понесенные из-за ухода из России убытки в $630 млн. Об этом корпорация сообщила в отчете – в нем также сказано, что продажи пива от производителя в других странах (кроме России) выросли.

После ухода с российского рынка Carlsberg решил не продавать свои активы, а списать их. В результате корпорация потеряла $1,18 млрд. Если сопоставить сумму с прибылью за первое полугодие текущего года, то выйдет, что чистый убыток Carlsberg за период составил $630 млн.

В целом Carlsberg закончил полугодие с ростом продаж пива своего производства. Если в первой половине 2021 года компания заработала на продажах $3,93 млрд, то за аналогичный период текущего года – $4,84 млрд. Чистая прибыль Carlsberg от продаж составила $550 млн.

Carlsberg объявил об уходе с российского рынка в марте. Корпорация производит пива под более чем 500 наименованиями, в числе которых Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg.

McDonald’s оценила свои убытки из-за ухода из России в $1,2 млрд. 11 августа Siemens отчиталась о первом за 12 лет чистом квартальном убытке. Его компания понесла в том числе из-за ухода с российского рынка.

Фото на обложке: Pavlo Lys / Shutterstock