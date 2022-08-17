Датский производитель пива Carlsberg понес $630 млн убытков из-за ухода из России

Датский производитель пива Carlsberg оценил понесенные из-за ухода из России убытки в $630 млн. Об этом корпорация сообщила в отчете – в нем также сказано, что продажи пива от производителя в других странах (кроме России) выросли.
После ухода с российского рынка Carlsberg решил не продавать свои активы, а списать их. В результате корпорация потеряла $1,18 млрд. Если сопоставить сумму с прибылью за первое полугодие текущего года, то выйдет, что чистый убыток Carlsberg за период составил $630 млн.
В целом Carlsberg закончил полугодие с ростом продаж пива своего производства. Если в первой половине 2021 года компания заработала на продажах $3,93 млрд, то за аналогичный период текущего года – $4,84 млрд. Чистая прибыль Carlsberg от продаж составила $550 млн.
Carlsberg объявил об уходе с российского рынка в марте. Корпорация производит пива под более чем 500 наименованиями, в числе которых Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg.
McDonald’s оценила свои убытки из-за ухода из России в $1,2 млрд. 11 августа Siemens отчиталась о первом за 12 лет чистом квартальном убытке. Его компания понесла в том числе из-за ухода с российского рынка.
Фото на обложке: Pavlo Lys /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Датский язык я выучила за несколько месяцев». Как я построила карьеру в банке за рубежом
- 2 Этот китайский стартап поразил всех на конференции
- 3 Запреты Rutube, полуфабрикаты для пиццы Novikov Group: главные новости 17 августа
- 4 Ресторанный холдинг Novikov Group планирует выпускать полуфабрикаты для пиццы
- 5 Фонд «Дом Роналда Макдоналда» сменит название на «Семья вместе»
ВОЗМОЖНОСТИ
17 августа 2022
17 августа 2022