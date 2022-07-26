Убытки McDonald’s из-за ухода из России составили $1,2 млрд — отчет

McDonald’s оценила убытки из-за ухода из России в $1,2 млрд. Это почти половина прибыли компании за квартал, которая в этом году составила $1,19 млрд. При этом общая выручка сети ресторанов упала незначительно.

Сведения финансовых результатах McDonald’s за второй квартал 2022 года (апрель-июнь) отражены в отчете компании.

McDonald’s списала российские активы общей стоимостью $1,2 млрд рублей. Из-за этого сеть ресторанов лишилась почти половины квартальной прибыли – она упала с $2,2 млрд во втором квартале 2021 года до $1,19 млрд за аналогичный период 2022 года.

Общая выручка McDonald’s почти не сократилась – $5,72 млрд в апреле-июне 2022 года против $5,89 млрд за этот же период в текущем году. Объем сопоставимых мировых продаж сети увеличился на 9,7%.

Об уходе McDonald’s было объявлено 16 мая. Менее, чем через месяц, рестораны начали работать под новым брендом – «Вкусно – и точка». Российский бизнес McDonald’s выкупил предприниматель Александр Говор.

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