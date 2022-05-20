Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?

Евгений Воскобойник, Chief Product Officer DDC в Napoleon IT, разбирается, какое окно возможностей открывается для российского ИТ-бизнеса после ухода зарубежных сервисов и какие ниши необходимо осваивать игрокам, чтобы получить максимум экономической выгоды и быть полезными бизнесу и обществу.

Текущие реалии открывают огромные возможности для отечественных ИТ-компаний, а для разработчиков интересные проекты и гарантию занятости. ИТ-бизнесу сейчас важно подстроиться под запросы рынка и предложить аналоги в освободившихся нишах, используя опыт и лучшие практики для реализации собственных отечественных продуктов и услуг.

Активизация импортозамещения и международный потенциал

Сейчас цель номер один для ИТ-бизнеса — создать качественные аналоги зарубежных продуктов. Принимается ряд мер поддержки ИТ-бизнеса для их создания. В перспективе сохраняется шанс вывести отечественные ИТ-решения на доступные внешние рынки. Кто может импортозамещать? ИТ-игроки и корпоративные отделы разработки отечественных бизнес-гигантов.

Государство и ИТ-сообщество активно создает площадки по импортозамещению, где можно заявить о себе. Недавно запустился цифровой сервис Биржа импортозамещения, Переходим.рф и некоторые другие.

У отечественных бизнес-гигантов есть отделы разработки серверного и веб-ПО, которые могут в приемлемые сроки заменить западные решения, хотя бы в части основного функционала. «Яндекс», X5, «Сбер», VK, «Ланит», 1С уже имеют возможности, инфраструктуру и IT-продукты, которые можно развивать под текущие запросы рынка.

По мнению президента группы InfoWatch Натальи Касперской, у российских IT-компаний появится возможность системно продавать софт, поскольку наша страна — почти единственный альтернативный поставщик в силу специфики и малого количества ИТ-решений из Китая. В 2021 году наиболее привлекательными для расширения географии бизнеса стали рынки Ближнего зарубежья и Европы, а в 2022 году — Ближнего Востока и Азии.

Определившись с вектором развития компании и разработкой IT-продукта в рамках импортозамещения, можно обратиться за господдержкой. Минцифры РФ в 2022 году выделяет гранты до 500 млн рублей компаниям на данные нужды, но не более 50% от стоимости проекта.

Кроме того, можно разместить свое решение на специализированных площадках по импортозамещению. При выходе на международные рынки следует обратить внимание на Ближний Восток и Азию, изучив специфику, менталитет и особенности каждого целевого сегмента для успешного вывода и адаптации продукта в регионе.

Запрос на переход в облака

Сейчас до 30% компаний перефокусируются на российские облака. Уже начался переход с иностранных облачных сервисов на российские. В области Cloud продуктов лидируют «Сбер», «Яндекс» и VK. Их облачные решения могут заменить сервисы AWS в ближайшем будущем.

Каждый текущий игрок уже системно занят развитием своих продуктов в облачной сфере. Можно ожидать увеличения инвестиций в эту отрасль и появление новых сервисов и предложений на рынке.

Совет: Если у вас свои вычислительные мощности, оцените их потенциал, содержание и сопоставьте затраты с арендой серверов у облачных провайдеров. На вторичном рынке спрос на серверное оборудование возрос. Возможно, ИТ-бизнесу будет выгоднее в долгосрочной перспективе реализовать собственные мощности хранения при больших объемах данных.

Создание аналогов зарубежных бизнес-продуктов

ИТ-бизнесу стоит задуматься — какие продукты могут пропасть и в чем мы можем помочь компаниям? Atlassian, Miro, Slack, Microsoft Power BI, Tableau и т.д. Уже сейчас можно назвать десятки решений удобных для бизнеса, которые остановили подписку для России, Autodesk — один из ярких примеров.

Для ИТ-компаний открывается ниша создания аналогов удобных продуктов для ускорения развития бизнеса. Кто первый займет нишу B2B-решений и масштабируется — выиграет.

Самыми востребованными, по нашей оценке, станут среды организации работ, которые смогут заменить собой продукты Atlassian. Создатель аналога сможет в дальнейшем рассчитывать на масштабирование и на внешние рынки.

Совет: Возможно, наиболее приемлемым вариантом станет разработка собственного узкого решения с последующим выводом его на рынок. Сфокусируйтесь на преимуществах западных аналогов, на том, какие инфраструктуры использовались и продвигались на рынке.

Понимание конкурентных преимуществ и четкое позиционирование продукта позволит появиться качественному отечественному решению или модернизировать прошлые.

Обращение к аутсорсу

Для крупных компаний сейчас открываются перспективы расширения линейки своих продуктов, сервисов и команд. Но общий нервный фон в условиях санкций, валютный курс привел к эмиграции ИТ-специалистов.

В итоге крупным компаниям не хватает внутренних ресурсов. X5, «Лента», «Сбер», ВТБ, МТС помимо внутреннего штата активно пользуются услугами аутсорс-компаний, диверсифицируя продукты и команды для увеличения эффективности и конкурентности продуктов.

Корпоративные отделы будут запускать и масштабировать новые продукты для удобства своих клиентов и закрытия внутренних задач, выбирая серьезных игроков на рынке российских аутсорс компаний. Так как часть компаний покидает рынок РФ, можно ожидать реинвестиций в RetailTech и, как следствие, развития текущих и запуска новых продуктов для этого сегмента.

Наблюдается бум спроса на инновации в торговле и на отечественном Fintech рынке уже не первый год. За первый квартал 2021 он привлек вдвое больше инвестиций, чем за весь 2020.

Совет: Часть инвестиций будет перефокусирована на разработку собственных решений, развитие существующих продуктов и появление новых стартапов. Следите за крупными игроками, которым необходимы аутсорс услуги. Обратите внимание, куда сейчас направлен основной поток инвестиций. RetailTech и Fintech — наиболее привлекательные отрасли, в которых можно реализоваться.

Чек-лист ИТ-бизнесу

Чтобы выбрать свободные ниши и эффективно осуществлять деятельность на фоне ухода зарубежных сервисов, ИТ-бизнесу будет полезно следовать следующим советам.

Продукт: оцените, какие продукты, услуги и сервисы вы можете заменить. Проведите аналитику существующих проектов и продуктов, стоимость владения, прибыль от них. Продуктовая ревизия покажет, что из этого стоит оставить, а что стоит временно закрыть или переориентировать на нишу импортозамещения. Ниша: оцените самые перспективные отрасли, где вы можете реализовать ваши продукты. ЦА: проанализируйте, какие компании пользовались зарубежными сервисами. Следите за крупными игроками, которым необходимы аутсорс услуги или готовые продукты. План: постройте точный и оперативный план действий по поиску потенциальных клиентов. Своевременно предложите компаниям аналог продуктов или свою помощь на аутсорсе. В ближайший месяц необходимо закрыть потребности российских компаний.

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