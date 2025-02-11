Облачный провайдер Cloud.ru заморозил цены на три года для новых клиентов

Российский провайдер облачных услуг Cloud.ru заморозил цены для новых клиентов на три года. Акция действует для клиентов, которые оставят заявку на подключение услуг до 31 марта этого года.

Заморозка цен распространяется на виртуальные машины, включая GPU-ресурсы, объектные хранилища, базы данных и другие облачные сервисы. Соответствующее предложение стало доступно на сайте провайдера.

По словам коммерческого директора компании Андрея Зотова, решение было принято для того, чтобы снизить в долгосрочной перспективе неопределенность клиентов в сфере облачных сервисов. «Мы понимаем, насколько важно бизнесу контролировать расходы на IT‑инфраструктуру», — добавил Зотов.

Ранее о повышении тарифов на облачные услуги с 1 мая 2025 года объявили в Yandex Cloud. Подорожание стало первым повышением цен с 2022 года. Компания обосновала его возросшими на 35% расходами на создание и развитие IT‑инфраструктуры и сервисов на рынке облачных технологий, а также регулярным повышением цен на оборудование, значительными изменениями стоимости рубля и увеличением стоимости обслуживания существующей инфраструктуры.

В «Яндексе» отдельно подчеркнули, что цены вырастут не более чем на 8%, а в дальнейшем Yandex Cloud будет уведомлять клиентов заранее о повышении тарифов.

Согласно исследованию облачного провайдера Nubes, в 2024 году всего 10–12% представителей малого бизнеса использовали облачные технологии, а среди крупных компаний этот показатель превышал 95%. Аналитики заключили, что малые компании не видят необходимости применять облачные технологии, так как часто им не требуется оперировать большими объемами данных.

Среднюю стоимость перехода на облачные технологии для малых предприятий в Nubes оценили в 250-300 тыс. рублей.

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