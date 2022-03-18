Новая реальность российского проектирования: чем заменить Autodesk?

Чем заменить популярные программы, рассказывает Алексей Хоменок, генеральный директор G5 Architects, которая занимается проектированием коммерческой недвижимости и дизайном интерьеров.

Сложившаяся на российском рынке практика работы в программах AutoCAD, Revit, 3ds Max, ArchiCAD потеряла свою актуальность после того, как крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства, дизайна и машиностроения Autodesk приостановил работу в России.

Российское ПО

Строительная отрасль после событий 2014 года основательно подготовилась к возможным санкциям и успешно реализовала программу импортозамещения. Созданы отечественные аналоги большинства необходимых ПО для проектирования, рендеринга и моделирования. Например, российская программа NanoCAD, которая работает как на Windows, так и на российских операционных системах.

До сегодняшнего дня NanoCAD не получала широкого применения и проигрывала в конкуренции с ПО от Autodesk, но теперь у отечественных разработчиков есть все шансы увеличить свою долю рынка.

Стоимость годовой локальной лицензии NanoCAD — от 16 тыс. рублей. Несмотря на то, что у этой программы есть некоторые рабочие ограничения и недостатки, она вполне может быть инструментом для проектирования.

ПО с открытым кодом

Ряд экспертов уповает на применение ПО с открытым кодом, но 28 февраля в интернете появились гипотезы, что российские разработчики могут лишиться поддержки открытого кода. Однако пока ПО с открытым кодом продолжает работать.

Например, FreeCAD — параметрический 3D-моделлер с открытым исходным кодом. В нем можно проектировать как изделия, так и здания.

Существует и такое 2D-приложение с открытым кодом, как LibreCAD.

Из бесплатного софта для чтения, записи и обмена файлами DWG можно выделить DraftSight.

ПО стран Азии

Из комплексных решений довольно перспективно выглядит китайский ZWCAD. Его интерфейс похож на привычный AutoCAD, что может сократить время переобучения.

Стоимость стандартной локальной версии — от 69 тыс. рублей, профессиональной — от 122 тыс. рублей. Цена стандартной годовой лицензии — от 29 тыс. рублей, профессиональной — от 54 тыс. рублей.

Кроме лицензии могут потребоваться дополнительные модули, например, VetCAD++ для автоматизации строительных документов.

Так или иначе, любое тестирование и внедрение аналогов потребует переобучения, а, значит предстоят временные и финансовые затраты. Поэтому мы рассчитываем, что Минстрой обратит внимание на проблемы проектировщиков и примет участие в процессе переобучения.

Сейчас основной задачей для бизнеса остается сохранение не только материальных активов, но и накопленного человеческого капитала.

Работа проектировщика носит интеллектуальный характер, и главной ценностью нашего бизнеса остаются сотрудники. Учитывая уровень инфляции, работодателям стоит задуматься не только о переобучении, но и об индексации зарплат и максимальном сохранении рабочих мест. Это ключевые моменты для поддержки конкурентоспособности.

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