Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию

Колонки
Айгуль Шадрина
Айгуль Шадрина

CEO S4 Consulting

Алина Пак

Что нужно знать про IT-льготы Минцифры: для кого они предназначены, как их получить и как с ними работать, рассказывает Айгуль Шадрина, генеральный директор S4 Consulting, бухгалтерии на аутсорсинге для ООО.

IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию

Содержание:

 

Льготы Минцифры

Почему льготы Минцифры хотят получить многие IT-компании? Ответ простой — они смогут сэкономить деньги.

  • Если не использовать льготы, то для выплаты программисту зарплаты на руки в 100 тыс. рублей компания заплатит 35 тыс. рублей НДФЛ и страховых взносов. Если использовать льготы, то 24 тыс. рублей.

На масштабе 7 сотрудников можно сэкономить 924 тыс. рублей в год на НДФЛ и страховых взносах.

  • Ставка налога на прибыль составляет 0%, если вы используете ОСН.
  • В некоторых регионах есть отраслевые IT-льготы для УСН.

Например, ставка УСН «Доходы» в Ульяновске для IT-компаний составляет 1% с дохода.

Если вы используете ОСН, то вы можете пользоваться льготой по налогу на прибыль. Однако стоит помнить, что компании на ОСН также платят НДС.

Стань участником HealthTech Map. Заявки принимаются до 10 апреля

НДС будет перекладываться на ваших покупателей, и ваши продукты или услуги будут дороже на 20% для физлиц и компаний/ИП на УСН на 20% по сравнению с вашими конкурентами на УСН. 

Вы также можете получить освобождение от уплаты НДС, если внесете свое ПО в реестр отечественного ПО. Но эта льгота не относится к Минцифре, про нее расскажем в другой раз. 

 

Выгода от льгот Минцифры на примере ООО

  1. С 20 сотрудниками в штате со средней зарплатой на руки 100 тыс. рублей.
  2. Выручка без НДС составляет 50 млн. рублей в год, а расходы — 40 млн. рублей в год.

  

* учтены страховые взносы для уменьшения налога УСН «Доходы».

** расчет приведен с учетом страховых взносов и использования региональных льгот по УСН для IT-компании в Ульяновске.

*** расчет приведен для компании, которая входит в сектор МСП (применяет пониженные ставки страховых взносов).

Расчет доступен по ссылке.

Экономия составит порядка 5 млн. рублей (10% от выручки) в год для компании на ОСН или УСН.

 

Расширение льгот для IT-компаний и IT-сотрудников

  • Сотрудники IT-компаний смогут получить отсрочку от армии до 27 лет, если сотрудник имеет профильное образование и работал в аккредитованной компании не менее 11 месяцев, либо устроился на работу в аккредитованную организацию в течение года после окончания вуза.
  • Мораторий на проведение налоговых проверок до 2024 года. Однако налоговая может проверять компании за 3 предыдущих года, то есть она может провести проверку в 2025 году и просмотреть 2022, 2023, 2024 года.

Если компания неправомерно пользовалась льготами, то сумма доначислений получится немаленькой.

Другие инициативы, которые активно обсуждались в сети:

  • Льготная ипотека;
  • Отмена НДФЛ;
  • Льготные кредиты.

Законодательно они никак не закреплены, поэтому не будем их обсуждать.

 

Какие компании могут получить льготы Минцифры?

Компания должна получить аккредитацию Минцифры и соответствовать трем критериям:

  1. ООО с IT-ОКВЭДами (62.01);
  2. Количество сотрудников от 7 человек;
  3. Доля IT-выручки не менее 90% от доли всей выручки.

Больше всего вопросов возникает с определением IT-выручки. 

На 5 апреля 2022 года IT-выручкой считается:

  • Разработка на заказ — приложения, сайты (конструкторы не считаются — Tilda, Wix и т.п.; cms входят, например, 1С-Битрикс, Wordpress), порталы, базы данных, специализированные программы.
  • Доступ к своему ПО, к примеру, сделали аналог Office и продаете лицензии или доступ к облаку.
  • Адаптация ПО, то есть устанавливаете свое облачное ПО на сервера клиента и дописываете код, чтобы он работал на железе клиента.
  • Модификация ПО — взяли готовую ERP для завода и переписали ее под клиента.
  • Установка, тестирование и сопровождение ПО — устанавливаете облачное ПО на сервера клиента, тестируете работоспособность без адаптации ПО под железо клиента и в дальнейшем осуществляете поддержку.  

 

Расширение критериев определения IT-выручки

Ранее под IT-выручку попадало только написание кода и получение денег за передачу этого кода или использование кода в практической работе (приложения, сервисы и т.п.). 

В мартовском указе президента было предложение о том, что IT-выручкой должна считаться выручка за размещение рекламы или выручка за дополнительные услуги при использовании IT-продукта компании.

Например, до этого условный «Циан» не мог считаться IT-компанией, а теперь, исходя из определения IT-выручки, — может. То же самое относится и к «Яндекс.Такси» или «Яндекс.Директ».

Однако законодательно на 5 апреля 2022 года эта норма еще не закреплена. Ждем официальных документов.

 

Как получить аккредитацию Минцифры?

Порядок действий достаточно простой, и есть возможность получить аккредитацию Минцифры без привлечения юриста. Сейчас этот процесс может занять всего 2 дня.

Для этого нужно:

  1. ООО;
  2. IT-ОКВЭДы. Подойдет 62.01.;
  3. Доступ в Госуслуги;
  4. Усиленная квалифицированная электронная подпись, которая используется для подписания документов и отправки отчетности в налоговую.

После этого необходимо зайти на сайт Госуслуг и отправить заявление в Минцифру.

Бó‎льшая часть данных подтянется автоматически, нужно только проверить данные. На всю процедуру потребуется не более 10 минут.

После положительного решения вам придет на почту решение о предоставлении аккредитации IT-компании. Сейчас аккредитацию Минцифры получить легко — ее раздают направо и налево, но важно соблюдать критерии применения IT-льгот, чтобы с них не слететь.

  

Затем бухгалтерия подготавливает отчетность в налоговую и указывает специальный код в отчете, который скажет налоговой, что компания использует льготы Минцифры. Отдельно предупреждать налоговую не нужно. 

 

С какого момента можно применять льготы?

Если вы открываете ООО с нуля, то вам достаточно оформить в штат 7 человек и с первых дней получать IT-выручку. Вы сможете использовать льготы Минцифры после получения аккредитации.

Если у вас уже действующее ООО, то у вас должно быть не менее 90% IT-выручки и среднее количество сотрудников не менее 7 человек за последние 9 месяцев работы ООО. 

В ситуации, если эти условия не соблюдаются, вы не сможете применять льготы сразу — потребуется ждать период в 9 месяцев. Некоторые предприниматели в этом случае открывают новое ООО конкретно под IT-деятельность.

Опасаться обвинений в дроблении или излишнего внимания налоговой не стоит, если ваши обороты не составляют сотни миллионов рублей и вы проведете грамотную структуризацию бизнеса. 

 

Как работать после получения аккредитации?

Самое главное после получения аккредитации — выполнять требования применения льгот.

Для этого нужно отслеживать пропорцию IT-выручки и среднее количество сотрудников. Если хотя бы в одном месяце вы не были внимательны к требованиям, то с начала текущего года вы не сможете применять льготы.

Например, в ноябре ваша выручка от IT составила 85%. Значит, с начала года вы не имеете права применять льготу по страховым взносам и налогу на прибыль, и вам придется доплатить налоги.

Важно контролировать пропорцию IT-выручки и количество сотрудников.

Если вы думаете, что налоговая вряд ли будет проверять — ошибаетесь. По нашим клиентам, которые используют льготы Минцифры, были запросы со стороны налоговых органов по правомерности применения этих льгот.

Налоговая запрашивала документы с клиентами и пояснения, за что конкретно платят клиенты, проверяла формулировки в договорах.

Немаловажно в договорах использовать правильные формулировки (возьмите прямые цитаты из закона), а также, чтобы договор подходил под реальность.

Если по факту вы предоставляете сервис для размещения рекламы, а в договоре «доступ к приложению для увеличения продаж», то у налоговой могут возникнуть вопросы.

Для эффективной защиты льгот нужно:

  1. Следить за пропорцией выручки;
  2. Следить за среднесписочным количеством сотрудников;
  3. Корректно оформлять договоры и собирать первичку.

Фото на обложке: Shutterstock / rudall30

Иллюстрации предоставлены автором

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Зачем российским специалистам релоцироваться в Узбекистан и как найти работу
  2. 2 Антикризисные решения для eCommerce ― 3 точки роста трафика
  3. 3 Как сегодня выстраивать диалог с международными партнерами: 5 простых правил
  4. 4 Как безболезненно перейти на импортозамещающие сервисы — инструкция
  5. 5 Мобильная бесконтактная оплата: какими платежными сервисами заменить Apple Pay и Google Pay
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

07 апреля 2022

Демо-день INVEST ACCELERATOR

10 апреля 2022

StartHub.Moscow

10 апреля 2022

Стартап-марафон «Разведка Боем»

Все ВОЗМОЖНОСТИ