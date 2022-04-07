IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию

Что нужно знать про IT-льготы Минцифры: для кого они предназначены, как их получить и как с ними работать, рассказывает Айгуль Шадрина, генеральный директор S4 Consulting, бухгалтерии на аутсорсинге для ООО.

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Льготы Минцифры

Почему льготы Минцифры хотят получить многие IT-компании? Ответ простой — они смогут сэкономить деньги.

Если не использовать льготы, то для выплаты программисту зарплаты на руки в 100 тыс. рублей компания заплатит 35 тыс. рублей НДФЛ и страховых взносов. Если использовать льготы, то 24 тыс. рублей.

На масштабе 7 сотрудников можно сэкономить 924 тыс. рублей в год на НДФЛ и страховых взносах.

Ставка налога на прибыль составляет 0%, если вы используете ОСН.

составляет 0%, если вы используете ОСН. В некоторых регионах есть отраслевые IT-льготы для УСН.

Например, ставка УСН «Доходы» в Ульяновске для IT-компаний составляет 1% с дохода.

Если вы используете ОСН, то вы можете пользоваться льготой по налогу на прибыль. Однако стоит помнить, что компании на ОСН также платят НДС.

НДС будет перекладываться на ваших покупателей, и ваши продукты или услуги будут дороже на 20% для физлиц и компаний/ИП на УСН на 20% по сравнению с вашими конкурентами на УСН.

Вы также можете получить освобождение от уплаты НДС, если внесете свое ПО в реестр отечественного ПО. Но эта льгота не относится к Минцифре, про нее расскажем в другой раз.

Выгода от льгот Минцифры на примере ООО

С 20 сотрудниками в штате со средней зарплатой на руки 100 тыс. рублей. Выручка без НДС составляет 50 млн. рублей в год, а расходы — 40 млн. рублей в год.

* учтены страховые взносы для уменьшения налога УСН «Доходы».

** расчет приведен с учетом страховых взносов и использования региональных льгот по УСН для IT-компании в Ульяновске.

*** расчет приведен для компании, которая входит в сектор МСП (применяет пониженные ставки страховых взносов).

Расчет доступен по ссылке.

Экономия составит порядка 5 млн. рублей (10% от выручки) в год для компании на ОСН или УСН.

Расширение льгот для IT-компаний и IT-сотрудников

Сотрудники IT-компаний смогут получить отсрочку от армии до 27 лет , если сотрудник имеет профильное образование и работал в аккредитованной компании не менее 11 месяцев, либо устроился на работу в аккредитованную организацию в течение года после окончания вуза.

, если сотрудник имеет профильное образование и работал в аккредитованной компании не менее 11 месяцев, либо устроился на работу в аккредитованную организацию в течение года после окончания вуза. Мораторий на проведение налоговых проверок до 2024 года. Однако налоговая может проверять компании за 3 предыдущих года, то есть она может провести проверку в 2025 году и просмотреть 2022, 2023, 2024 года.

Если компания неправомерно пользовалась льготами, то сумма доначислений получится немаленькой.

Другие инициативы, которые активно обсуждались в сети:

Льготная ипотека;

Отмена НДФЛ;

Льготные кредиты.

Законодательно они никак не закреплены, поэтому не будем их обсуждать.

Какие компании могут получить льготы Минцифры?

Компания должна получить аккредитацию Минцифры и соответствовать трем критериям:

ООО с IT-ОКВЭДами (62.01); Количество сотрудников от 7 человек; Доля IT-выручки не менее 90% от доли всей выручки.

Больше всего вопросов возникает с определением IT-выручки.

На 5 апреля 2022 года IT-выручкой считается:

Разработка на заказ — приложения, сайты (конструкторы не считаются — Tilda, Wix и т.п.; cms входят, например, 1С-Битрикс, Wordpress), порталы, базы данных, специализированные программы.

— приложения, сайты (конструкторы не считаются — Tilda, Wix и т.п.; cms входят, например, 1С-Битрикс, Wordpress), порталы, базы данных, специализированные программы. Доступ к своему ПО , к примеру, сделали аналог Office и продаете лицензии или доступ к облаку.

, к примеру, сделали аналог Office и продаете лицензии или доступ к облаку. Адаптация ПО , то есть устанавливаете свое облачное ПО на сервера клиента и дописываете код, чтобы он работал на железе клиента.

, то есть устанавливаете свое облачное ПО на сервера клиента и дописываете код, чтобы он работал на железе клиента. Модификация ПО — взяли готовую ERP для завода и переписали ее под клиента.

— взяли готовую ERP для завода и переписали ее под клиента. Установка, тестирование и сопровождение ПО — устанавливаете облачное ПО на сервера клиента, тестируете работоспособность без адаптации ПО под железо клиента и в дальнейшем осуществляете поддержку.

Расширение критериев определения IT-выручки

Ранее под IT-выручку попадало только написание кода и получение денег за передачу этого кода или использование кода в практической работе (приложения, сервисы и т.п.).

В мартовском указе президента было предложение о том, что IT-выручкой должна считаться выручка за размещение рекламы или выручка за дополнительные услуги при использовании IT-продукта компании.

Например, до этого условный «Циан» не мог считаться IT-компанией, а теперь, исходя из определения IT-выручки, — может. То же самое относится и к «Яндекс.Такси» или «Яндекс.Директ».

Однако законодательно на 5 апреля 2022 года эта норма еще не закреплена. Ждем официальных документов.

Как получить аккредитацию Минцифры?

Порядок действий достаточно простой, и есть возможность получить аккредитацию Минцифры без привлечения юриста. Сейчас этот процесс может занять всего 2 дня.

Для этого нужно:

ООО; IT-ОКВЭДы. Подойдет 62.01.; Доступ в Госуслуги; Усиленная квалифицированная электронная подпись, которая используется для подписания документов и отправки отчетности в налоговую.

После этого необходимо зайти на сайт Госуслуг и отправить заявление в Минцифру.

Бó‎льшая часть данных подтянется автоматически, нужно только проверить данные. На всю процедуру потребуется не более 10 минут.

После положительного решения вам придет на почту решение о предоставлении аккредитации IT-компании. Сейчас аккредитацию Минцифры получить легко — ее раздают направо и налево, но важно соблюдать критерии применения IT-льгот, чтобы с них не слететь.

Затем бухгалтерия подготавливает отчетность в налоговую и указывает специальный код в отчете, который скажет налоговой, что компания использует льготы Минцифры. Отдельно предупреждать налоговую не нужно.

С какого момента можно применять льготы?

Если вы открываете ООО с нуля, то вам достаточно оформить в штат 7 человек и с первых дней получать IT-выручку. Вы сможете использовать льготы Минцифры после получения аккредитации.

Если у вас уже действующее ООО, то у вас должно быть не менее 90% IT-выручки и среднее количество сотрудников не менее 7 человек за последние 9 месяцев работы ООО.

В ситуации, если эти условия не соблюдаются, вы не сможете применять льготы сразу — потребуется ждать период в 9 месяцев. Некоторые предприниматели в этом случае открывают новое ООО конкретно под IT-деятельность.

Опасаться обвинений в дроблении или излишнего внимания налоговой не стоит, если ваши обороты не составляют сотни миллионов рублей и вы проведете грамотную структуризацию бизнеса.

Как работать после получения аккредитации?

Самое главное после получения аккредитации — выполнять требования применения льгот.

Для этого нужно отслеживать пропорцию IT-выручки и среднее количество сотрудников. Если хотя бы в одном месяце вы не были внимательны к требованиям, то с начала текущего года вы не сможете применять льготы.

Например, в ноябре ваша выручка от IT составила 85%. Значит, с начала года вы не имеете права применять льготу по страховым взносам и налогу на прибыль, и вам придется доплатить налоги.

Важно контролировать пропорцию IT-выручки и количество сотрудников.

Если вы думаете, что налоговая вряд ли будет проверять — ошибаетесь. По нашим клиентам, которые используют льготы Минцифры, были запросы со стороны налоговых органов по правомерности применения этих льгот.

Налоговая запрашивала документы с клиентами и пояснения, за что конкретно платят клиенты, проверяла формулировки в договорах.

Немаловажно в договорах использовать правильные формулировки (возьмите прямые цитаты из закона), а также, чтобы договор подходил под реальность.

Если по факту вы предоставляете сервис для размещения рекламы, а в договоре «доступ к приложению для увеличения продаж», то у налоговой могут возникнуть вопросы.

Для эффективной защиты льгот нужно:

Следить за пропорцией выручки; Следить за среднесписочным количеством сотрудников; Корректно оформлять договоры и собирать первичку.

Фото на обложке: Shutterstock / rudall30

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