Yandex Cloud открыла доступ к аренде выделенных серверов для всех организаций
Богдан Музыченко
Yandex Cloud открыла доступ для всех компаний к услуге по аренде выделенных серверов Yandex BareMetal, что позволит бизнесу быстрее тестировать и развивать цифровые продукты. Об этом в пресс-службе компании сообщили Русбейс.
Yandex Cloud открыла доступ к аренде выделенных серверов для всех организаций
https://rb.ru/news/yandex-cloud-arenda-serverov/
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«Теперь бизнес сможет интегрировать арендованные серверы с облачной средой провайдера. Это позволит компаниям работать с разной инфраструктурой в едином вычислительном контуре, чтобы быстрее тестировать и развивать цифровые продукты. Ранее сервис находился в стадии тестирования», — уточнили в «Яндексе».
Там добавили, что в публичном превью с Yandex BareMetal можно работать по API, что упростит интеграцию сервиса с бизнес-приложениями компании. Кроме того, для безопасного доступа к сервису можно гранулярно распределять права доступа к серверу между сотрудниками.
- Yandex Cloud начала работать в 2018 году. На сайте компании указано, что она предоставляет облачные сервисы для разработки и бизнес-задач, включая платформу данных, сервисы управления базовой облачной инфраструктурой, облачные инструменты для организации разработки и тестирования.
Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock / FOTODOM
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