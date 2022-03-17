На поддержку IT-компаний предложили направить 17,2 млрд рублей

Минцифры предложили выделить 17,2 млрд рублей из Резервного фонда на поддержку компаний IT-отрасли на фоне санкций в 2022 году.

Деньги в качестве грандов будут распределять фонд Бортника, «Сколково» и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), следует из трех проектов постановлений правительства, пишет «Интерфакс».

Фонду Бортникова выделят 4,2 млрд рублей на поддержку проектов малых предприятий в сфере цифровых решений. Это позволит запустить новые меры поддержки, «направленные на ускорение импортозамещения и снижение рисков негативных последствий ограничительных мер, в том числе поддержку разработчиков открытых библиотек в целях стимулирования развития российского открытого кода в ситуации ограничения доступа к зарубежным разработкам и сервисам хранения кода», — говорится в документе. Также планируется стимулировать спрос на российские цифровые решения за счет грантов на внедрение российского ПО на малых предприятиях.

Фонд «Сколково» получит дополнительные 1,2 млрд рублей на «нивелирование последствий ограничительных мер в отношении Российской Федерации, предпринятых зарубежными государствами». На фоне санкций получатели грантов сталкиваются с проблемами софинансирования, с поставками оборудования для пилотных проектов и т. д. Это в свою очередь ведет к серьезным рискам для достижения целей пилотных проектов и создания условий для оттока за рубеж квалифицированных кадров.

Среди проблем, с которыми столкнулись разработчики — кассовые разрывы, сложности в привлечении финансовых ресурсов, нарушения цепочек поставок, изменения кадрового состава пилотных проектов и общий рост цен на нефинансовые активы. Для решения этих проблем Минцифры предложили увеличить максимальную долю софинансирования проектов со стороны государства с 50% до 80%, а максимальный размер гранта увеличить с нынешних 120 млн рублей до 300 млн рублей.

РФРИТ выделят 10,8 млрд рублей, в программы которого планирует внести такие же изменения. Участие государства в проекте планируется увеличить до 80%, объем грантов — до 500 млн рублей.

При этом для отдельных «особо значимых проектов по разработке перспективных отечественных решений в области информационных технологий», максимальный размер гранта может быть увеличен до 6 млрд рублей. Их выделение будет согласовываться с оперативным штабом Минцифры по мониторингу состояния российских IT-компаний для обеспечения их устойчивой деятельности на фоне антироссийских санкций.

После начала спецоперации на Украине стало известно, что примерно 5 тыс. IT-специалистов могут покинуть Россию. Сотрудники IT-компаний создают чаты в Telegram для обмена опытом эмиграции и обсуждения вопросов переезда. Некоторые российские и иностранные организации сами вывозят за границу команды разработчиков по 50-100 человек, сообщил топ-менеджер российской IT-компании.

«Деловая Россия» также попросила правительство расширить круг IT-компаний, которые могут претендовать на поддержку государства. Сейчас льготы предоставляются компаниям, у которых 90% выручки приходится на продажи лицензионного программного обеспечения (ПО), поэтому значительная часть организаций не сможет на них рассчитывать.

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