Все меры господдержки предпринимателей, которые ввели после 24 февраля
Меньше чем за три недели с начала спецоперации в Украине Россию покинули более 300 международных компаний (включая крупнейших поставщиков ПО, оборудования, логистические компании и так далее), небо для российских самолетов закрыли все страны Европы, а основные иностранные валюты — доллар и евро — выросли в цене в полтора раза по отношению в рублю.
Согласно опросу RB.RU, уже 74% опрошенных предпринимателей ощутили негативное влияние санкций на свой бизнес, а более трети планируют его релокацию в другую страну.
Практически ежедневно Правительство России анонсирует новые меры поддержки для бизнеса. Рассказываем, какие указы еще обсуждаются и какие уже вступили в силу.
Содержание:
- Общие меры
- Кредиты
- Штрафы и проверки
- Закупки и эскпорт
- Финансовые организации
- Промышленность
- IT
- Сфера развлечений и туризм
Общие меры
- Правительство позволило организациям-эмитентам до конца 2022 года не раскрывать частично или полностью информацию о выпуске ценных бумаг, если это грозит для них введением санкций.
- Правительство РФ направит более 163 млрд рублей для реконструкции и строительства федеральных и региональных трасс, а также объектов дорожной инфраструктуры в ряде регионов, поскольку «качественная дорожная инфраструктура нужна для развития экономики».
- Московские власти дополнительно выделят 7 млрд рублей на субсидирование кредитов малого и среднего бизнеса, а также не будут повышать арендные ставки на землю и имущество столицы.
- Правительство планирует направить 1 трлн рублей на поддержку российской экономики в условиях санкций. Большая часть из средств пойдет на стимулирование занятости, транспортной и строительной отраслей.
- Владимир Путин подписал закон о четвертом этапе амнистии капиталов. Она будет действовать с 14 марта 2022 года до 28 февраля 2023 года.
- Публичным акционерным обществам (ПАО) разрешено до конца 2022 года выкупать свои акции на бирже в упрощенном порядке.
- В Министерстве финансов России создали подкомиссию «для обеспечения финансовой стабильности и оперативной поддержки бизнеса.
Подкомиссия наделена полномочиями по выдаче разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций». Ее возглавил министр финансов Антон Силуанов.
- Правительство РФ возобновляет программу господдержки системообразующих организаций, которая действовала в 2020 году в качестве антикризисной меры.
- Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение создать Комиссию по повышению устойчивости развития экономики в Москве в условиях санкций и возглавить ее.
Среди самых первых задач комиссии — настроить мониторинг ситуации, принять неотложные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан, говорится на официальном сайте мэра столицы.
- Сверхдоходы от продажи нефти и газа будут использованы для «предотвращения негативного влияния на экономику».
- Россия временно ограничит выход иностранных инвесторов из российских активов.
- Правительство в лице Минфина будет покупать ценные бумаги российских эмитентов на бирже в течение 2022 года. Для этого власти привлекут госкорпорацию ВЭБ и специализированные финансовые организации.
- Будет введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
Кредиты
- Минэкономразвития определил список отраслей, по которым малый и средний бизнес сможет получить отсрочку по кредитам. Перечень представлен на сайте министерства.
- сельское хозяйство;
- розничная торговля;
- общественное питание;
- медицина;
- IT (в том числе производство компьютеров и разработка программного обеспечения);
- туризм;
- культура;
- наука;
- обрабатывающие производства.
Банк не сможет начислять неустойку на неоплату кредита, а также требовать его досрочного погашения.
Кредитные каникулы на полгода смогут оформить те, кто заключил договор до 1 марта 2022 года. Получить отсрочку можно обратившись в банк до 30 сентября 2022 года.
- Будет выделено 25 млрд рублей на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей.
- Правительство России утвердило «перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия».
Из документа следует, что российские властные структуры, компании и отдельные граждане, имеющие валютные обязательства свыше 10 млн рублей в месяц, могут расплатиться с зарубежными кредиторами в рублях, если контрагенты входят в перечень «недружественных» стран.
- Выделены 5 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования для представителей агропромышленного комплекса.
- Для агропромышленного сектора введена полугодичная отсрочка платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок которых истекает в этом году.
- IT-компании смогут на выгодных условиях взять кредиты по ставке 3%.
- Сотрудники IT-компаний получат возможность оформить льготную ипотеку.
- Корпорация МСП адаптирует свои продукты к изменившимся на фоне санкций экономическим условиям, а также подготовит дополнительные меры поддержки бизнеса, сообщила пресс-служба корпорации.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил о возможности субсидирования и фондирования банков, которые работают с МСП. Это позволит сохранить для небольших компаний доступность заемного финансирования. Корпорация МСП продолжит обеспечивать исполнение квоты по закупкам на уровне 25%.
- Центральный банк совместно с правительством разработал антикризисные программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Бизнес сможет получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трех лет.
Штрафы и проверки
- Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о бессрочном порядке списания штрафов и пеней с нарушивших обязательства по госконтракту подрядчиков.
Речь идет только о тех подрядчиках, которые нарушили обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций.
- Правительство ввело мораторий на проверки бизнеса. Согласно документу, вводится запрет на проведение плановых проверок до конца 2022 года.
Плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.
Как сообщили в министерстве, всего за год будет отменено более 150 тыс. плановых проверок на федеральном и региональном уровне. Если ранее моратории обычно вводились на проверки малого бизнеса, то в этот раз он распространяется на все российские компании без исключения, подчеркнули в Минэке.
Закупки и экспорт
- С 7 марта сведения о закупках компаний, попавших под санкции «недружественных» стран, а также информация об их поставщиках, «носят конфиденциальный характер».
Эти данные теперь не будут размещаться в Единой информационной системе (ЕИС), что позволит российским заказчикам «проводить конкурентные закупки в закрытой форме».
- Будут введены ответные ограничения для стран, которые запрещают российским морским судам заходить в их порты.
- Правительство получит право запрещать или ограничивать ввоз и вывоз продукции, оборудования, комплектующих и материалов.
Финансовые организации
- Президент наделил ЦБ РФ правом на приостановку сделок и операций кредитными и некредитными финансовыми организациями на срок до полугода.
- Центральный Банк России принял решение с февраля 2022 года не раскрывать банковскую отчетность. Это временная мера, разработанная с целью «ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями».
При этом кредитные организации по-прежнему будут предоставлять всю отчетность в ЦБ в полном объеме, то есть «эффективный надзор за их деятельностью» останется неизменным.
Промышленность
- Минпромторг России потребовал от металлургических компаний ограничить наценку при продаже стальной продукции на внутреннем рынке на уровне 20-25%;
- Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что разрабатываются меры поддержки предприятия реального сектора электронной промышленности через банковскую систему.
- Минпромторг и Минцифры включат в списки системообразующих предприятий производителей микроэлектроники.
- Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз иностранных медицинских изделий, доставленных из «недружественных» стран.
Имеются в виду те медицинские изделия, которые уже находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры.
- Также с целью профилактики дефицита медикаментов правительство увеличило сумму закупочного контракта, доступного по упрощенной схеме.
Ранее цена контракта по упрощённой системе была 3 млн рублей. Теперь сумма увеличена до 50 млн рублей.
- Михаил Мишустин распорядился выделить 5 млрд рублей из резервного фонда правительства на поддержку исследований и разработок в сфере атомной энергии. В их числе — управляемый термоядерный синтез и инновационные плазменные технологии.
- Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство хочет отказаться от требования по наличию публикаций в зарубежных научных журналах при выборе подрядчиков для выполнения федеральных проектов и программ и государственных заданий. Он поручил Минобрнауки оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований.
- Правительство планирует возместить часть затрат на производство хлеба и молочной продукции, чтобы не допустить роста потребительских цен. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, текст опубликован на сайте правительства РФ.
По словам Абрамченко, правительство уже подготовило меры поддержки производителей хлеба и прорабатывает меры для производителей молочной продукции.
Какие меры приняты или будут приняты в ближайшее время:
- Контроль проведения полевых работ, поставок продовольствия и мониторинг потребительских цен со стороны правительства;
- Финансирование льготной закупки сельскохозяйственной техники через инструменты агролизинга объемом не менее 10 млрд рублей.
- «Роскосмос» окажет «беспрецедентную поддержку» частным российским космическим компаниям, как написал в Twitter Дмитрий Рогозин. Он намерен «практически бесплатно» доставить на орбиту космические аппараты, созданные частными отечественными КБ и стартапами. Для этого будут использованы ракеты-носители «Союз-2», выведенные из проекта запуска британской спутниковой системы OneWeb.
- Минпромторг России совместно с «Газпромбанком» и «Агентством по технологическому развитию» запустил новый онлайн-сервис «Биржа импортозамещения» для взаимодействия между российскими производителями и заказчиками.
IT
- Цифровая платформа МСП запустила продажи отечественного программного обеспечения со скидкой 50%. Купить российские разработки могут представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели.
- Минцифры организует бесплатную выдачу российских сертификатов для сайтов и обяжет все браузеры, которые работают в России, их поддерживать.
- Мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний вводится до конца 2024 года.
- Действующие налоговые льготы будут распространены на разработчиков мобильных приложений, а также на компании, занимающиеся реализацией и установкой, тестированием, а также сопровождением отечественных решений.
- На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль.
- IT-специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва в армию на время их работы в российских IT-компаниях.
Сфера развлечений и туризм
- НДС для новых и существующих гостиниц снизят с 20% до 0% на пять лет.
- Правительство будет помогать авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов.
Материал может дополняться.
Обложка: Thx4Stock/Shutterstock
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