Все меры господдержки предпринимателей, которые ввели после 24 февраля

Практически ежедневно Правительство России анонсирует новые меры поддержки для бизнеса. Рассказываем, какие указы еще обсуждаются и какие уже вступили в силу.

Согласно опросу RB.RU, уже 74% опрошенных предпринимателей ощутили негативное влияние санкций на свой бизнес, а более трети планируют его релокацию в другую страну.

Меньше чем за три недели с начала спецоперации в Украине Россию покинули более 300 международных компаний (включая крупнейших поставщиков ПО, оборудования, логистические компании и так далее), небо для российских самолетов закрыли все страны Европы, а основные иностранные валюты — доллар и евро — выросли в цене в полтора раза по отношению в рублю.

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Общие меры

Правительство позволило организациям-эмитентам до конца 2022 года не раскрывать частично или полностью информацию о выпуске ценных бумаг, если это грозит для них введением санкций.

Правительство РФ направит более 163 млрд рублей для реконструкции и строительства федеральных и региональных трасс, а также объектов дорожной инфраструктуры в ряде регионов, поскольку «качественная дорожная инфраструктура нужна для развития экономики».

Московские власти дополнительно выделят 7 млрд рублей на субсидирование кредитов малого и среднего бизнеса, а также не будут повышать арендные ставки на землю и имущество столицы.

Правительство планирует направить 1 трлн рублей на поддержку российской экономики в условиях санкций. Большая часть из средств пойдет на стимулирование занятости, транспортной и строительной отраслей.

Владимир Путин подписал закон о четвертом этапе амнистии капиталов. Она будет действовать с 14 марта 2022 года до 28 февраля 2023 года.

Публичным акционерным обществам (ПАО) разрешено до конца 2022 года выкупать свои акции на бирже в упрощенном порядке.

В Министерстве финансов России создали подкомиссию «для обеспечения финансовой стабильности и оперативной поддержки бизнеса.

Подкомиссия наделена полномочиями по выдаче разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций». Ее возглавил министр финансов Антон Силуанов.

Правительство РФ возобновляет программу господдержки системообразующих организаций, которая действовала в 2020 году в качестве антикризисной меры.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение создать Комиссию по повышению устойчивости развития экономики в Москве в условиях санкций и возглавить ее.

Среди самых первых задач комиссии — настроить мониторинг ситуации, принять неотложные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан, говорится на официальном сайте мэра столицы.

Сверхдоходы от продажи нефти и газа будут использованы для «предотвращения негативного влияния на экономику».

Россия временно ограничит выход иностранных инвесторов из российских активов.

Правительство в лице Минфина будет покупать ценные бумаги российских эмитентов на бирже в течение 2022 года. Для этого власти привлекут госкорпорацию ВЭБ и специализированные финансовые организации.

Будет введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.







Кредиты

Минэкономразвития определил список отраслей, по которым малый и средний бизнес сможет получить отсрочку по кредитам. Перечень представлен на сайте министерства.

сельское хозяйство; розничная торговля; общественное питание; медицина; IT (в том числе производство компьютеров и разработка программного обеспечения); туризм; культура; наука; обрабатывающие производства.

Банк не сможет начислять неустойку на неоплату кредита, а также требовать его досрочного погашения.

Кредитные каникулы на полгода смогут оформить те, кто заключил договор до 1 марта 2022 года. Получить отсрочку можно обратившись в банк до 30 сентября 2022 года.

Будет выделено 25 млрд рублей на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей.

Правительство России утвердило «перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия».

Из документа следует, что российские властные структуры, компании и отдельные граждане, имеющие валютные обязательства свыше 10 млн рублей в месяц, могут расплатиться с зарубежными кредиторами в рублях, если контрагенты входят в перечень «недружественных» стран.

Выделены 5 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования для представителей агропромышленного комплекса.

Для агропромышленного сектора введена полугодичная отсрочка платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок которых истекает в этом году.

IT-компании смогут на выгодных условиях взять кредиты по ставке 3%.

Сотрудники IT-компаний получат возможность оформить льготную ипотеку.

Корпорация МСП адаптирует свои продукты к изменившимся на фоне санкций экономическим условиям, а также подготовит дополнительные меры поддержки бизнеса, сообщила пресс-служба корпорации.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил о возможности субсидирования и фондирования банков, которые работают с МСП. Это позволит сохранить для небольших компаний доступность заемного финансирования. Корпорация МСП продолжит обеспечивать исполнение квоты по закупкам на уровне 25%.

Центральный банк совместно с правительством разработал антикризисные программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Бизнес сможет получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трех лет.

Штрафы и проверки

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о бессрочном порядке списания штрафов и пеней с нарушивших обязательства по госконтракту подрядчиков.

Речь идет только о тех подрядчиках, которые нарушили обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций.

Правительство ввело мораторий на проверки бизнеса. Согласно документу, вводится запрет на проведение плановых проверок до конца 2022 года.

Плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

Как сообщили в министерстве, всего за год будет отменено более 150 тыс. плановых проверок на федеральном и региональном уровне. Если ранее моратории обычно вводились на проверки малого бизнеса, то в этот раз он распространяется на все российские компании без исключения, подчеркнули в Минэке.

Закупки и экспорт

С 7 марта сведения о закупках компаний, попавших под санкции «недружественных» стран, а также информация об их поставщиках, «носят конфиденциальный характер».

Эти данные теперь не будут размещаться в Единой информационной системе (ЕИС), что позволит российским заказчикам «проводить конкурентные закупки в закрытой форме».

Будут введены ответные ограничения для стран, которые запрещают российским морским судам заходить в их порты.

Правительство получит право запрещать или ограничивать ввоз и вывоз продукции, оборудования, комплектующих и материалов.

Финансовые организации

Президент наделил ЦБ РФ правом на приостановку сделок и операций кредитными и некредитными финансовыми организациями на срок до полугода.

Центральный Банк России принял решение с февраля 2022 года не раскрывать банковскую отчетность. Это временная мера, разработанная с целью «ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями».

При этом кредитные организации по-прежнему будут предоставлять всю отчетность в ЦБ в полном объеме, то есть «эффективный надзор за их деятельностью» останется неизменным.







Промышленность

Минпромторг России потребовал от металлургических компаний ограничить наценку при продаже стальной продукции на внутреннем рынке на уровне 20-25%;

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что разрабатываются меры поддержки предприятия реального сектора электронной промышленности через банковскую систему.

Минпромторг и Минцифры включат в списки системообразующих предприятий производителей микроэлектроники.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз иностранных медицинских изделий, доставленных из «недружественных» стран.

Имеются в виду те медицинские изделия, которые уже находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры.

Также с целью профилактики дефицита медикаментов правительство увеличило сумму закупочного контракта, доступного по упрощенной схеме.

Ранее цена контракта по упрощённой системе была 3 млн рублей. Теперь сумма увеличена до 50 млн рублей.

Михаил Мишустин распорядился выделить 5 млрд рублей из резервного фонда правительства на поддержку исследований и разработок в сфере атомной энергии. В их числе — управляемый термоядерный синтез и инновационные плазменные технологии.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство хочет отказаться от требования по наличию публикаций в зарубежных научных журналах при выборе подрядчиков для выполнения федеральных проектов и программ и государственных заданий. Он поручил Минобрнауки оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований.

Правительство планирует возместить часть затрат на производство хлеба и молочной продукции, чтобы не допустить роста потребительских цен. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, текст опубликован на сайте правительства РФ.

По словам Абрамченко, правительство уже подготовило меры поддержки производителей хлеба и прорабатывает меры для производителей молочной продукции.

Какие меры приняты или будут приняты в ближайшее время:

Контроль проведения полевых работ, поставок продовольствия и мониторинг потребительских цен со стороны правительства; Финансирование льготной закупки сельскохозяйственной техники через инструменты агролизинга объемом не менее 10 млрд рублей.

«Роскосмос» окажет «беспрецедентную поддержку» частным российским космическим компаниям, как написал в Twitter Дмитрий Рогозин. Он намерен «практически бесплатно» доставить на орбиту космические аппараты, созданные частными отечественными КБ и стартапами. Для этого будут использованы ракеты-носители «Союз-2», выведенные из проекта запуска британской спутниковой системы OneWeb.

Минпромторг России совместно с «Газпромбанком» и «Агентством по технологическому развитию» запустил новый онлайн-сервис «Биржа импортозамещения» для взаимодействия между российскими производителями и заказчиками.

IT

Цифровая платформа МСП запустила продажи отечественного программного обеспечения со скидкой 50%. Купить российские разработки могут представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели.

Минцифры организует бесплатную выдачу российских сертификатов для сайтов и обяжет все браузеры, которые работают в России, их поддерживать.

Мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний вводится до конца 2024 года.

Действующие налоговые льготы будут распространены на разработчиков мобильных приложений, а также на компании, занимающиеся реализацией и установкой, тестированием, а также сопровождением отечественных решений.

На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль.

IT-специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва в армию на время их работы в российских IT-компаниях.







Сфера развлечений и туризм







НДС для новых и существующих гостиниц снизят с 20% до 0% на пять лет.

Правительство будет помогать авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов.

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