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Минцифры предложило ввести льготы для IT-специалистов, чтобы удержать их в России в условиях санкций

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минцифры предложило ввести пакет льгот для IT-специалистов, чтобы они не уезжали из России из-за санкций. В списке 10 льготных мер, в частности отсрочка от призыва в армию, ипотека под 5% годовых, пониженные налоги.

Минцифры предложило ввести льготы для IT-специалистов, чтобы удержать их в России в условиях санкций

С документом, в котором описаны меры, предложенные министерством цифрового развития России на рассмотрение правительству, ознакомился РБК. Минцифры предлагает следующее:

  • освободить всех сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ на три года, а компании в которых они работают – от уплаты налога на прибыль и проверок госорганами;
  • ввести льготную ипотеку под 5% годовых для IT-специалистов на время работы в компании, а также предоставить на это время отсрочку от призыва на военную службу;
  • ввести льготное кредитование IT-компаний, распространить на некоторые из них (которые зарабатывают на размещении у себя рекламы, оказании дополнительных услуг) действующие льготы;
  • упростить получение разрешения на работу и вида на жительство для иностранцев, которые будут работать в российских IT-компаниях.

Около 5 тысяч IT-специалистов задумались о том, чтобы покинуть Россию в условиях санкций. Вопросы о переезде они обсуждают в telegram-чатах и рассматривают для эмиграции Турцию, Литву, Черногорию, Кипр, Грузию и США.

RB подготовил список стран для иммиграции IT-специалистов по предпринимательским визам.

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Фото на обложке: E. O. / Shutterstock

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