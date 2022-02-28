Минцифры предложило ввести пакет льгот для IT-специалистов, чтобы они не уезжали из России из-за санкций. В списке 10 льготных мер, в частности отсрочка от призыва в армию, ипотека под 5% годовых, пониженные налоги.

Минцифры предложило ввести льготы для IT-специалистов, чтобы удержать их в России в условиях санкций