В России ввели мораторий на проверки бизнеса

Правительство до конца 2022 года ввело мораторий на проведение проверок бизнеса, сообщила пресс-служба кабмина. Всего за год будет отменено более 150 тыс. плановых проверок.

Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, вводится запрет на проведение до конца 2022 года плановых проверок.

Уточняется, что плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

Проведение внеплановых проверок допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с прокуратурой.

Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению президента и правительства.

Соответствующий проект постановления подготовило Минэкономразвития. Как сообщили в министерстве, всего за год будет отменено более 150 тыс. плановых проверок на федеральном и региональном уровне.

Фото на обложке: KomootP / Shutterstock