Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России ввели мораторий на проверки бизнеса

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Правительство до конца 2022 года ввело мораторий на проведение проверок бизнеса, сообщила пресс-служба кабмина. Всего за год будет отменено более 150 тыс. плановых проверок.

В России ввели мораторий на проверки бизнеса

Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, вводится запрет на проведение до конца 2022 года плановых проверок.

Уточняется, что плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

Проведение внеплановых проверок допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с прокуратурой.

Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению президента и правительства.

Соответствующий проект постановления подготовило Минэкономразвития. Как сообщили в министерстве, всего за год будет отменено более 150 тыс. плановых проверок на федеральном и региональном уровне.

Фото на обложке: KomootP / Shutterstock

Бесплатный вебинар для HR-специалистов и предпринимателей от EventyOn по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Запад объявил дефолт по обязательствам перед Россией, когда заморозил ее резервы — Силуанов
  2. 2 Правительство определило более 200 видов товаров, вывоз которых из России запрещен
  3. 3 Банк России на полгода запретил бизнесу снимать более $5 тысяч в валюте
  4. 4 Китай отказался поставлять запчасти для самолетов в Россию
  5. 5 Ассоциация брокеров призвала возобновить торги на бирже
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

10 марта 2022

PlayPort

13 марта 2022

Google Growth Lab

15 марта 2022

Научно-исследовательский акселератор «КоЛаборатор» Bayer

Все ВОЗМОЖНОСТИ