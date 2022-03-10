В России ввели мораторий на проверки бизнеса

Правительство до конца 2022 года ввело мораторий на проведение проверок бизнеса, сообщила пресс-служба кабмина. Всего за год будет отменено более 150 тыс. плановых проверок.
Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, вводится запрет на проведение до конца 2022 года плановых проверок.
Уточняется, что плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.
Проведение внеплановых проверок допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с прокуратурой.
Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению президента и правительства.
Соответствующий проект постановления подготовило Минэкономразвития. Как сообщили в министерстве, всего за год будет отменено более 150 тыс. плановых проверок на федеральном и региональном уровне.
Фото на обложке: KomootP /
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