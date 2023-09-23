Цены на дизель в ЕС выросли на 5% из-за временного ограничения РФ на экспорт топлива

Стоимость тонны дизельного топлива на рынках Европы достигла $1 тыс. за тонну, то есть выросла на 5% всего через день после введения Россией временного ограничения на экспорт бензина и дизеля. Растет также цена на нефть марки Brent: $94,36 за баррель, что означает прирост 1,18% за сутки.

По данным газеты The Guardian, власти РФ, стремясь решить проблему роста цен на топливо внутри страны, параллельно «нанесли удар по Европе» своим решением ограничить экспорт.

Эксперты газеты отмечают, что запрета на продажу топлива за рубеж можно было ожидать: только за сентябрь Россия снизила поставки морским транспортом до 1,7 млн метрических тонн — почти на 30% в сравнении с августом.

Новый запрет на экспорт товарного бензина и дизтоплива был анонсирован 21 сентября, но доступными остались направления вывоза в Абхазию, Южную Осетию, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в ряд других стран, если это предусмотрено межправительственными соглашениями.

На фоне новостей цены на нефтепродукты на фондовой бирже ускорили падение, а эксперты рынка задались вопросом, сколько могут продлиться ограничения, которые напрямую ведут к профициту дизельного топлива (в самом постановлении сроки не были оговорены).

Представители Минэнерго обмолвились, что решение может быть «бессрочным», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что экспорт будет вновь доступен «сразу после стабилизации рынка», но аналитики уверены, что ограничения будут работать максимум полмесяца, иначе начнется затоваривание рынка.

У «Транснефти», к примеру, остатки дизельного топлива на заводах, нефтебазах и в системе уже составляют 2,95 млн тонн, узнал «Ъ». В случае перенаправления экспортных объемов на внутренний рынок компания сможет принять не более 400 тыс. тонн, а далее ее работа уже будет парализована переизбытком дизеля.

Эксперты издания при этом оценивают поток на внутренний рынок в 200-300 тыс. тонн в месяц. Аналогичная ситуация и в других компаниях, а это означает, что у НПЗ вроде «Танеко», «Кинеф», Волгоградского, Тюменского и др. не более двух недель, пока они не «зальются» дизельным топливом на фоне дефицита бензинового.

Участники рынка сообщили о рисках вице-премьеру Александру Новаку на специальном совещании, но пока найти компромисс не удалось. Планируется проводить такие встречи раз в неделю, но уже сейчас ясно, что не только в бизнесе, но и во власти не все считают введенные ограничения оправданными.

Так, «Интерфакс» приводит слова главы комитета Госдумы по энергетике, депутата от «Единой России» Павла Завального, который уверен, что новые меры не помогут и удержать низкие цены на бензин в России «невозможно».

«В условиях сокращения выплат по демпферу и увеличения налоговой нагрузки в виде роста НДПИ надо увеличивать выплаты по демпферу, чтобы субсидировать поставки на внутренний рынок, а получилось обратное», — цитирует депутата агентство, подчеркивая, что он также дает ограничениям на экспорт топлива «неделю-две, максимум месяц».

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