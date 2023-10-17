Топливный кризис — как работать? Опыт транспортной компании

О том, как бизнес преодолевает топливный кризис и что предпринять, чтобы сохранить компанию, рассказал Рамиль Хакимзянов, экономист, владелец ООО «Капитал».

Пару недель назад ситуация усугубилась настолько, что правительство даже ввело ограничения на поставки нефтепродуктов на внешние рынки, надеясь прекратить вывоз на экспорт топлива, необходимого для внутренних потребителей.

Топливный кризис, который начался в России этой осенью, стал чуть ли не самым серьезным за последние десять лет. Рост цен на бирже и в рознице, дефицит топлива и даже ввод ограничений на его продажу — со всем этим пришлось столкнуться предпринимателям.

Я собственник транспортной компании, и топливо — одна из главных статей наших расходов. Моя компания работает на таких объектах, как трасса М12, мусоросжигательный завод в Казани, реконструкция Казанского вертолетного завода, а также участвует в модернизации энергосетей и обслуживает крупные инфраструктурные объекты. Кроме этого, мы занимаемся транспортировкой строительных материалов, таких как песок, щебень, песчано-гравийная смесь.

Рост цен на топливо заставил полностью пересмотреть все бизнес-процессы и выработать алгоритмы — как оставаться на плаву несмотря ни кризис.

Как начинался топливный кризис?

Примерно месяц назад мы увидели значительный рост цен на топливо. Процесс начался примерно с середины лета, но поначалу разница была не столь ощутима — 2-3 рубля за литр дизеля. Часть заправок таких федеральных игроков, как «Татнефть» или «Лукойл», еще сохраняла адекватные цены. Например, на «Татнефти» литр топлива на тот момент стоил 57 рублей. Конечно, это привело к тому, что все желающие получить дизель и сэкономить отправились к ним. В результате эти АЗС ввели ограничения — не более 30 литров в одни руки. В то время как один грузовик за смену тратит около 300 литров топлива.

30 литров дизеля не хватало даже на час работы. Приходилось ехать на другие станции и заправляться по значительно более высокой цене — порядка 65 рублей за литр, а ведь еще в начале июня мы покупали топливо по 47 рублей. За такой короткий период цены взлетели практически на 30%.

Почему выросли цены на топливо?

Такая ситуация сложилась из-за совокупности нескольких факторов.

Рост курса доллара. У нефтеперерабатывающих заводов появилась экспортная альтернатива. В соседней стране топливо стоит полтора доллара (150 рублей за литр), и в этом случае нефтяным компаниям совершенно не выгодно продавать его на внутреннем рынке. Нефтеперерабатывающие заводы просто перестали оставлять большие запасы топлива для нужд российских потребителей. Они заключали контракты на экспорт топлива. Это был первый фактор, который оказал давление на цены. Сезон сбора урожая. В августе миллионы единиц сельскохозяйственной техники по всей стране устремились на поля. Каждую из них, разумеется, нужно заправить. Это создало дополнительный спрос на топливо, которого и без того на внутреннем рынке оставалось не так много. СВО. Во время специальной военной операции используется множество различных видов техники, спрогнозировать, какой под нее нужен запас топлива, крайне сложно. Потребность в нем то значительно возрастает, то снижается. Переориентация товарного потока по железной дороге. Уже год как весь поток товаров у нас переориентировался на Китай. Если раньше вагонный состав, шедший с Европы, добирался до пункта выгрузки за условных два дня, выгружал товар, затем мог зацепить топливный состав и перевезти его в другой регион, то сейчас тот же самый вагон с Китая мы можем ждать по две недели. Соответственно, развоз топлива значительно замедлился. Обмеление реки. Этот фактор напрямую коснулся тех компаний, чья работа завязана на речных перевозках. Волга за последние несколько месяцев ушла от берегов на три с половиной метра. Это обмеление привело к тому, что баржа не может загрузиться полностью, иначе просто не подойдет к берегу — сядет на мель. Получается, что она идет не только на подорожавшем топливе, но еще и полупустая. Один и тот же объем груза теперь приходится доставлять в несколько заходов, а это, разумеется, влияет на себестоимость.

Что в итоге? Мы попали в «идеальный шторм». Все пять факторов сложились почти одновременно, и цены на топливо взлетели. Для того чтобы замедлить рост цен, правительство вводило запрет на экспорт, однако его невозможно сохранить надолго, иначе Россия покажет себя недобросовестным партнером. Этот запрет затормозил процесс, но не обратил его вспять. Сейчас уже частично экспорт снова разрешен, а это значит, что цены на топливо продолжат расти. Нам нужно учиться жить и работать в этих новых реалиях.

Как топливный кризис сказался на компании?

Только за август по ранее заключенным договорам мы зафиксировали убыток в 2%. Для компании, оборот которой составляет 10 млн в месяц, это очень существенно.

С теми клиентами, с которыми такая возможность была, мы просто приостановили исполнение договоров, сославшись на форс-мажор, но пока сами не знаем, как это воспримут заказчики. Возможно, все закончится судебными исками.

Мы никого не увольняли, не сокращали зарплату и свои издержки. Сейчас компания остается на плаву благодаря стабилизационному фонду, который был накоплен заранее.

Как мы справляемся с топливным кризисом?

Мы предприняли ряд шагов, которые помогают нам пережить этот кризис и продолжать вести бизнес несмотря ни на что.

Пересмотр договоров. Мы активно ведем переговоры и пытаемся договориться об индексации с теми клиентами, с которыми это возможно. Наши клиенты понимают, какая ситуация сейчас на рынке, и в целом идут нам навстречу. Да, это небыстрый процесс, но он идет. Кроме того, мы перестали заключать долгосрочные договоры — теперь они действуют в рамках одного месяца. Отказ от тендеров. На данный момент участие в тендерах нам не подходит, особенно когда это государственные заказы, в которых исполнение договоров может занимать от трех до 12 месяцев. Мы не можем спрогнозировать все свои издержки в долгосрочной перспективе и предпочитаем не рисковать. Переход на спецтехнику с пониженным расходом топлива. Сейчас, когда эксплуатационные расходы вышли на передний план, мы начинаем обращать внимание на более экономичные варианты техники. Например, ранее в нашем автопарке были самосвалы, произведенные на КАМАзе, и несколько «китайцев». Сейчас мы нашли модификацию КАМАЗа с двигателем «Камминз». Мы испытали эту технику и выяснили, что расход топлива у нее в среднем ниже на 20%. Нам уже не столь важно, под каким брендом производится техника, главное, чтобы она была энергоэффективна.

Советы, как вести бизнес в таких нестабильных условиях

Проведите анализ чувствительности проекта наперед. Просчитывая, стоит ли заключать тот или иной договор или вписываться в какой-то проект, думайте не только о текущей себестоимости и потенциальной прибыли. Делайте анализ чувствительности. Распишите три фактора, которые способны повлиять на себестоимость. Например, увеличение стоимости топлива, зарплат сотрудников и какой-то еще — на ваше усмотрение. Что будет, если цена на топливо вырастет на 10%? На сколько снизится маржинальность данного проекта? Если раньше такой анализ чувствительности казался излишним и чересчур трудоемким, то сейчас это делать обязательно. Расширьте договорную базу поставщиков топлива. Еще недавно мы работали с одним-двумя поставщиками, теперь у нас их 5-6, есть даже договоры с трейдерами по топливу. Бывает, что они, хоть и посредники, в моменте могут сливать большой объем топлива с хорошими скидками. Это как раз про то, что не стоит держать все яйца в одной корзине. У вас должен быть выбор, даже если когда-то вам было комфортно работать, например, только с «Ирбисом», то теперь ситуация меняется. Уменьшайте кредитную нагрузку. Основной совет, который я озвучиваю всем коллегам, которые ко мне обращаются, — снижайте долговую нагрузку. Если раньше мы могли закрыть один лизинг и сразу взять другой, то сейчас стоит замедлиться хотя бы на год и понаблюдать, что будет. Я и сам следую этому совету. В этом году у нас закрывается четыре кредитных договора, возобновить мы планируем только один. Это значительное сокращение для нас. Используйте государственные субсидии. Постоянно появляются новые проекты поддержки предпринимателей, стоит мониторить эти моменты и использовать их себе во благо. Например, ту самую энергоэффективную спецтехнику, о которой я говорил выше, мы приобрели с помощью субсидии в 500 тысяч рублей от Минпромторга. На данный момент конкретно для решения топливного кризиса государство ничего не предложило, но это может измениться в любой момент. Держите руку на пульсе и используйте возможности. Повышайте цены для новых клиентов. Если вы хотите вырасти, то выгодно иметь 2-3 долгосрочных договора, а прибыль увеличивать за счет вновь заключенных договоров. Поощряйте сотрудников, которые помогают вам экономить. Как это применимо к транспортным компаниям? Например, вы владелец фуры и ваш водитель ездит максимально аккуратно. Его манера езды привела к экономии топлива, допустим, вместо 32 литров на 100 км его расход составил 28. Это стоит поощрить премией, чтобы замотивировать и его, и других водителей. Установите оборудование для контроля топлива. Есть оборудование разных производителей, которое позволяет контролировать и расход, и возможные сливы, то есть полностью исключает риск воровства. У нас такие датчики стоят на всех машинах. Я могу с телефона посмотреть, сколько дизеля потратил тот или иной транспорт. Это же оборудование позволяет контролировать заправки — мы сталкивались с ситуациями, когда на самих станциях нам не доливали топливо.





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