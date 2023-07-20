Отработанное фритюрное масло «Вкусно — и точка» использовали для создания судового биотоплива

В России впервые заправили морской транспорт судовым топливом на биокомпонентной основе. Его основой стало отработанное фритюрное масло из «Вкусно — и точка», говорится в сообщении компании.

Над проектом производства судового биотоплива работали «Газпромнефть Марин Бункер», «Вкусно — и точка» и компания «Эковей».

Рецептура биотоплива разработана на основе отработанного фритюрного масла и низкосернистого судового топлива. Подготовка сырья происходила на предприятии «Эковей», где проходило многостадийное отстаивание, фильтрация и термообработка.

За смешение компонентной базы, производство, лабораторный контроль, хранение и перевалку судового биотоплива отвечал терминал «Газпром нефти» в порту Санкт-Петербурга.

Как сообщается, новое топливо соответствует техническому регламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.

«Вкусно — и точка» ежегодно отправляет на переработку более 5,5 тыс. тонн фритюрного масла. В 2022 году с помощью компании в России также локализовали производство биодизеля.

Фото на обложке: «Вкусно — и точка»