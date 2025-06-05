На АЗС в Подмосковье клиент оставил рекордную сумму чаевых

29 марта на автозаправочной станции в Красногорске клиент оставил 75 тыс. рублей в качестве чаевых, что стало самой крупной суммой, зарегистрированной в России за первый квартал 2025 года. Данное событие было отмечено сервисом чаевых «Плавно», который предоставил Русбейс аналитику по оставляемым чаевым.

Исследование показало, что щедрость водителей растет в дни с высоким трафиком: в выходные и праздники средний чек на АЗС увеличивается на 9% — с 3,2 тыс. рублей до почти 3,5 тыс. рублей. По словам CEO сервиса Артура Гаврилова, столь значительная сумма чаевых не является случайностью: «Мы получаем большое количество положительных отзывов с этой АЗС. Ее сотрудники очень ответственно относятся к своему делу». В тот день клиент решил сделать запоминающийся жест благодарности, отметил Гаврилов.

В первом квартале 2025 года средний размер чаевых на АЗС увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — с 150 до 173 рублей. Март стал самым щедрым месяцем со средними чаевыми в 209 рублей, что на 27% больше, чем в марте прошлого года. В этот период деньги оставлял каждый седьмой посетитель, что также на 14% выше по сравнению с предыдущим годом.

Лидером по щедрости на чаевые сервис «Плавно» в мае назвал Екатеринбург: их оставляют на 7% чаще, чем в среднем по России. Сумма благодарности здесь также выше общероссийских показателей — на 4%. В целом россияне оставляют чаевые в 54% случаев, средний размер составляет 10-12% от суммы чека.

Фото на обложке: thekovtun / Shutterstock / FOTODOM