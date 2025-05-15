Аналитики назвали город, жители которого самые щедрые на чаевые

Россияне оставляют чаевые в 54% случаев, причем средний размер благодарности варьируется от 10% до 12% от суммы чека, следует из исследования аналитиков сервиса «Плавно», с которым ознакомился Русбейс. Лидером стал Екатеринбург, где чаевые оставляют на 7% чаще, а сумма — на 4% выше общероссийских показателей.

География благодарностей. Следом идет Казань с показателями +5% по частоте и +3% по размеру. В топ также вошли Сочи (+2% и +2%) и Краснодар (+2% и +1,5%). Москва и Санкт-Петербург заняли 8-е и 12-е места соответственно, с частотой 51% и 49%, но средний размер чаевых здесь на 2% и 3% ниже, чем в стране в целом.

Сферы обслуживания. Размеры чаевых варьируются и в зависимости от сферы обслуживания. Наиболее активно благодарят работников общепита — 72% клиентов оставляют чаевые, в то время как на автозаправочных станциях и в салонах красоты частота составляет 60%. Как правило, размер чаевых в этих местах колеблется от 100 до 250 рублей. В фитнес-клубах, где тренд оставления чаевых только начинает развиваться, эта практика применяется лишь в 27% случаев, а сумма не превышает 200 рублей.

Возраст клиентов. Среди возрастных категорий наибольшую активность проявляют клиенты 25-44 лет: Их средний размер составляет 12-18% от чека. Напротив, россияне старше 55 лет на 21% реже среднего оставляют благодарность, хотя суммы остаются на уровне других возрастных групп.

Апрельское исследование сервиса показало, что 21% россиян оставляет чаевые хотя бы раз в неделю, 44% — реже раза в месяц, 35% — 1–2 раза в месяц.

Фото на обложке: Vershinin89 / Shutterstock / FOTODOM